Luis Arce a su primer gabinete: Este va a ser un gobierno sumamente austero





09/11/2020 - 16:12:35

La Paz, (ABI).- El presidente del Estado, Luis Arce, administró este lunes el juramento de ley a 15 de los 16 ministros que configurarán su primer gabinete y anticipó que su gobierno será austero con miras a "reconstruir" la alicaída economía nacional. El mandatario pidió a todos sus colaboradores evaluar el estado de cada uno de sus despachos y anticipó su decisión de reconstituir el Ministerio de Culturas que fue eliminado en junio de este año durante el gobierno transitorio. Este es el discurso del Jefe del Estado: TRABAJAR PARA SALIR DE LA CRISIS Bolivia hoy tiene varios desafíos que han estado surgiendo a lo largo de estos últimos 11 meses. Teníamos que conformar el gabinete que esté a la altura de esos desafíos, no solamente el desafío de reactivación económica sino por todo lo que nos estamos informando en estas pocas horas que estamos en la Casa Grande del Pueblo, la situación económica del país está seriamente herida. Algunos datos ya los dimos el día de ayer, y hora que pasa nos informamos de la patética situación en la que vive nuestro estado Plurinacional, por lo tanto, no es solamente reactivación, se trata también de la reconstrucción de la economía. Por eso hemos recurrido a lo mejor que podíamos traer para trabajar en un equipo, en una familia, porque lo que nos resta a los bolivianos es simplemente trabajar para salir de la crisis, para ser largas jornadas de trabajo para poder retomar el ritmo del crecimiento del desarrollo. Tenemos también al frente desafíos en el área social, hay problemas sin duda, en algunos sectores los más vulnerables, los más humildes, estamos viendo hambre, estamos viendo una crisis sanitaria que ha profundizado las estructuras de la pobreza en nuestro país y también tenemos una crisis educativa que merece la atención de todos Tenemos también al frente desafíos en el orden de la política internacional, hay muchos temas que se han dejado de tomar, se han dejado de abordar como país, y que estamos en la obligación de hacerlo para poder darle un mejor rumbo y una mejor dirección Por lo tanto, al gabinete flamante que tenemos nos espera duras jornadas de trabajo, pero como ocurrió en el pasado estamos seguros que con la capacidad, con el desprendimiento y con el compromiso de los nuevos flamantes ministros, del equipo de nuestro hermano vicepresidente, de nuestros hermanos asambleístas nacionales vamos a salir adelante RENOVACIÓN Cuando nosotros revisamos y nos alegramos de ello, hay muchos jóvenes profesionales que han emergido y que son producto de nuestra revolución desde el año 2006, jóvenes profesionales hoy que son aymaras, que son quechuas, que son guaraníes y que ahora felizmente tienen un título y un nivel académico Todos esos profesionales incluido una condición, porque para sacar al país adelante es importante el aporte profesional pero mucho más importante es tener un profesional comprometido con su pueblo. Y así como hemos hecho una cuidadosa selección de nuestro equipo, vamos a hacerlo también en los diferentes viceministerios, direcciones y entidades Vamos a dar cabida a esos jóvenes profesionales que pueden rendir y que pueden aportar al país desde donde esté, que creemos en los jóvenes profesionales comprometidos con su país. Este gabinete por lo tanto va a enfrentar las crisis, y también teníamos pensado, lo prometimos en la campaña y lo vamos a cumplir, reconstituir nuestro Ministerio de Culturas Para eso necesitábamos contar con un gabinete porque hoy nos amarra, nos restringe una estructura aproada por un decreto supremo del régimen anterior MINISTERIO DE CULTURAS Hoy nos toca a nuestro gabinete conjuntamente nuestro hermano David sacar una nueva organización de nuestro órgano ejecutivo, haremos algunos cambios y reformas, incluiremos nuestro Ministerio de Culturas, que va estar dirigido por una valerosa mujer que esperando que construyamos el decreto y que volvamos a imponer el Ministerio de Culturas para poder nombrarla a la brevedad posible. Es importante mencionar que todo lo que nosotros habíamos identificado de las falencias y problemas potenciales que íbamos a encarar lamentablemente se están verificando, por lo tanto, este va a ser un gobierno sumamente austero. Pero venimos viendo en pocas horas los problemas que estamos enfrentando, y quiero pedirles a los flamantes ministros que a la brevedad posible me hagan un reporte ejecutivo de la forma en que están recibiendo sus diferentes despachos Esa transición, esa comisión de transición que se formó al amparo de un decreto supremo del anterior régimen no fue ninguna transición, fue simplemente un reporte donde nuestra comisión recibía un informe muy positivo de lo que había ocurrido, y otra cosa es lo que estamos encontrando en la práctica, en la realidad. Así que voy a pedir ese trabajo a la brevedad posible, quiero pedirles de manera pública a nuestro gabinete que hoy mismo se puedan poner en sus despachos, recabar toda la información para tener una reunión urgente y tomar determinaciones, porque el pueblo boliviano, el país no puede esperar más para que tomemos medidas y de una vez reiniciemos nuestro proceso de desarrollo y crecimiento. Finalmente, simplemente felicitar a cada uno de los nuevos ministras y ministros flamantes, desearles mucho éxito, estamos seguiros que van a cumplir con su pueblo y van a cumplir con toda esta expectativa que estamos generando en la población para poder resolver los problemas de la población.