Famosa influencer brasileña decidió rematar su virginidad reconstruida





09/11/2020 - 15:00:27

Una famosa influencer brasileña de redes sociales, experta en sexo, afirma haberse reconstruido el himen para poder rematar su nueva virginidad. Ana Otani, de 26 años, tiene un servicio de suscripción de contenido para adultos, así como un canal de YouTube llamado “Segredos de Ana”, donde da consejos sobre sexo. Su amigo Diego Aguiar, de 34 años, hizo el controvertido anuncio a su casi millón y medio de seguidores de Instagram el fin de semana, a través de un video en el que también se veía a Otani. En el video, Aguiar dijo que quiere que todos tengan “la oportunidad de tener una virgen japonesa en su vida”, mientras ella se sentaba en bikini detrás de él. Inmediatamente la polémica estalló en las redes sociales. Y Otani dijo lo suyo: “La chica de la virginidad soy yo, y quiero hacer este sorteo, el cuerpo es mío. Las reglas son mías. Voy a tener sexo con un desconocido, sin embargo, él me conoce y me quiere hasta el punto de comprar el sorteo. ¡La única diferencia entre tener sexo en una fiesta ay esto es que voy a estar sobria y además ganaré dinero”. El video de Aguiar ha sido visto más de un millón de veces y ha provocado críticas a Otani, así como acusaciones de fomentar la explotación sexual. Lo hará, según ella, de manera ingeniosa porque afirma que es “la única mujer virgen en el mundo que tiene experiencia en el sexo”. De hecho, ha trabajado como modelo erótica y actriz porno. Con una fuerte polémica instalada en muchos sectores de la sociedad brasileña, el las últimas horas la influencer se mostró consternada por la reacciones negativas a su sorteo, al punto de haber dado de baja en la mañana de este jueves su página oficial de Instagram. Por ahora Otani y Aguiar no han comenzado a vender boletos de rifa y no han fijado una fecha para hacerlo. A pesar de esto, un grupo de personas interesadas en la oferta ha creado un grupo en Telegram, que ahora cuenta con 15.000 miembros.