José Joel, Anel Noreña y Marysol Sosa aseguran que ya encontraron el testamento del cantante José José





09/11/2020 - 13:28:51

Quién.- Anel Noreña, José Joel y Marysol Sosa reaparecieron públicamente en los juzgados para dar a conocer que ya apareció un documento con la última voluntad de José José y que además hay una albacea. El primogénito del “Príncipe de la Canción” reveló que luego de todas las complicaciones que vivieron tras la muerte de su padre, ahora tienen en su poder un documento que podría dar un giro legal a todo lo que ha sucedido. “Ya encontramos el testamento, ya hay un testamento… venimos ahorita a ratificar el hecho de que ya encontramos el testamento, y vamos a seguir con el proceso” dijo José Joel en entrevista con varios medios de comunicacion. Pero lo más sobresaliente es que Laura Núñez, ex representante del artista además de confirmar el hallazgo del testamento, declaró que en él se detalla que hasta ahora, la única encargada de cumplir con las instrucciones en el documento es misma Anel Noreña. "Yo fui como acompañante pero no leí el testamento y en la sucesión, lo único que se dijo es que era la señora Anel la albacea, no se mencionó a ningún otro heredero, así que desconozco si está Sara o no está”, dijo Núñez. Por su parte, Marysol Sosa dejó entrever quiénes serían las personas que están incluidas en dicho documento, que hasta ahora no tiene fecha para darse a conocer. “No, todavía no (hay fecha), gracias a Dios ahorita estamos presentes quienes están dentro del testamento, pero no tenemos todavía certeza para la próxima audiencia”; explicó Marysol. A su vez, Anel Noreña declaró que se siente feliz por saber que José José pensó en los hijos que procrearon en común. “Muy contenta porque el corazón de Pepe y de Marysol hoy es un día de fiesta, y en el mío también, porque su papá sí pensó en ellos… es verdaderamente hermoso lo que está pasando”.