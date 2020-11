Maduro se muestra cauto con la victoria de Biden y recuerda que con Obama el mundo siguió igual





09/11/2020 - 12:29:15

Europa Press.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha mostrado este domingo bastante cauto con respecto a los cambios que supuestamente podría traer consigo la victoria de Joe Biden en Estados Unidos, recordando como el triunfo del expresidente Barack Obama en 2009 no supuso ninguno "significativo", pues "en el mundo todo siguió igual". "Barack Obama gobernó durante ocho años y no hubo ningún cambio significativo. En Estados Unidos siguieron expulsando latinos, discriminando a los negros, siguió creciendo la pobreza", ha dicho Maduro, aunque matiza que sí hubo "pequeñas reformas". "En el mundo todo siguió igual. Golpes de Estados en Paraguay, en Honduras, en Brasil, durante el Gobierno de Barack Obama. No se nos olvida, decreto contra Venezuela, amenazando con una invasión. No nos llamemos a engaño", ha recordado Maduro durante su comparecencia dominical para la televisión pública del país. "Barack Obama es chévere, yo le doy la mano, nos conocemos, hemos hablado, nos hemos saludado, es chévere, se la pasa en Tik Tok bailando, saca vídeos en Facebook, pero como presidente estuvo al servicio del aparato militar y mediático del imperio norteamericano", ha apuntado. Durante su intervención, Maduro también no ha querido pasar por alto cómo el expresidente Obama "bombardeó Libia", o "metió la guerra terrorista en Siria". El presidente Maduro ha señalado que la derrota de Donald Trump en las pasadas presidenciales está motivada por "la esperanza de cambio" de una mayoría estadounidense que no sólo quiere cambios a nivel nacional, sino también en el plano internacional. Maduro, que días antes presentó sus felicitaciones a Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, ha comentado cómo Trump "ha dejado un campo minado" entre ambos países. "Trabajaremos, ojalá, por retomar canales de diálogo decentes, sinceros, directos entre el Gobierno futuro de Joe Biden y el Gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que presido", ha dicho Maduro. Maduro también ha ironizado con las acusaciones infundadas de Trump sobre las irregularidades que asegura se han cometido durante el recuento electoral y ha asegurado que el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, "ya está haciendo los informes" correspondientes "para apoyar" al todavía presidente estadounidense. El presidente venezolano también se ha preguntado "qué les pareció a los votantes de Trump" lo que hizo el dirigente de la oposición y autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, en referencia al reconocimiento de Biden como ganador "a los cinco minutos" de que lo declararan los medios estadounidenses. "Donald Trump creó a Juan Guaidó, su oficina, John Bolton (exasesor de Seguridad Nacional), crearon ese monstrico, en dos años le han entregado 800 millones de dólares (...). El Gobierno de Estados Unidos le ha dado dólares a manos llenas", ha dicho. "Me dio pena ajena, me dolió por Trump, a los cinco minutos de que las televisiones de Estados Unidos declararon que Joe Biden había ganado en Pensilvania y que era presidente electo de Estados Unidos, Juan Guaidó abandonó a Donald Trump, las ratas saltan cuando ven que el barco se hunde", ha dicho. "Has creado un alacrán que a los cinco minutos te abandonó", ha señalado Maduro, quien también ha atacado al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien ha llamado "traidor", ya que pese a hacer campaña "abiertamente" por Trump a través de su embajador en Washington, Francisco Santos, "a los cinco minutos le abandonó".