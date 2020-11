Rodríguez Veltzé afirma que los jueces deben elegirse por meritocracia y consensos políticos





08/11/2020 - 20:15:28

La Paz, (ABI).- El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó, este domingo, que las autoridades judiciales deben ser elegidas por meritocracia y mediante consensos políticos. "Las autoridades judiciales deberían elegirse por méritos y no a través del voto popular que ha sido un fracaso", afirmó Rodríguez. El 3 de diciembre de 2017, se efectuaron las elecciones judiciales por segunda vez consecutiva, tras el primer proceso registrado en 2011. No obstante, en ese entonces, se impuso el voto nulo con más de la mitad de los sufragios, debido a los cuestionamientos a los candidatos a magistrados por su afinidad con el MAS. Para ello, la exautoridad señaló que se requiere de "consensos políticos". "Existe la necesidad de hacer un diagnóstico plural, un proceso de recuperación de la independencia del sistema judicial, de actualizar los códigos y de modificar la modalidad de selección de jueces", manifestó. En esa línea, el exmandatario afirmó que la ciudadanía espera que la justicia sea accesible, independiente y eficaz. El 22 de octubre, el entonces presidente electo Luis Arce anunció que entre las nuevas políticas que se adoptará en su gobierno está la elección de autoridades del Órgano Judicial por mérito profesional. "No está bien judicializar la política. Afecta a la credibilidad de la propia justicia y las personas deben perder tiempo en juicios totalmente infundados, como ha sido mi caso", afirmó Arce. La autoridad reconoció que el MAS tiene una deuda con la justicia y que la selección de las autoridades judiciales por el voto fue un "error". "La justicia es una deuda que tenemos como MAS. No le estamos prestando un buen servicio de justicia al pueblo, nos equivocamos con la elección de las autoridades judiciales por el voto. Hay que volver a lo meritocrático, pero no al cuoteo de jueces y fiscales de los años noventa", expresó Arce.