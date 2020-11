Las 25 frases más relevantes del discurso de Luis Arce





08/11/2020 - 14:55:05

La Paz, (ABI).- El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, proyectó las principales decisiones de su gestión y prometió mejorar los aciertos que se alcanzaron durante el primer gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). "Nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien", señaló el mandatario frente a la Asamblea Legislativa. Frases como esa marcaron el discurso inaugural del nuevo Jefe del Estado 1. Honor y gloria a todas y todos los mártires de la liberación, honor y gloria a los caídos en Senkata, Sacaba, El Pedregal, honor y gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la democracia. 2. Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. 3. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones no se cumplieron. Se sembró muerte, miedo y discriminación. 4. Se utilizó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo. 5. La persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS-IPSP y de movimientos sociales, en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo se tradujo en muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados. 6. Como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz (...), no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. 7. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia, y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y todos sin discriminación. 8. Nuestro Gobierno buscará en todo monto reconstruir nuestra patria en unidad, para vivir en paz. 9. A pesar de esas condiciones adversas, a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada, por la violencia desde el gobierno de facto y grupos paramilitares, en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas, con más del 55%. 10. Es el voto de un pueblo que no quiere bienestar para unos cuantos, sino para todos, que no quiere alegría para unos cuantos, sino para todos. 11. Asumimos, este mandato que nos da la población para trabajar incansablemente y con humildad, por la reconstrucción de nuestra patria. Nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien. 12. En octubre de 2020 triunfó la democracia intercultural, la democracia que permite la deliberación y organización desde abajo. 13. Democracia es tener el derecho de disfrutar de la riqueza que es para todos y no para unos cuantos, eso lo hicimos en 14 años y vamos a profundizar en nuestro gobierno. 14. Vamos a trabajar entre todas y todos para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos. 15. Nuestra patria enfrenta una triple crisis iniciada en noviembre de 2019, con el golpe de Estado y profundizada con la pandemia, la crisis política (...), la crisis sanitaria (...), la crisis económica. 16. En un año se retrocedió en todas las conquistas del pueblo boliviano (...), querer echarle la culpa a la pandemia de esta situación no es correcto 17. Tenemos el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía, generar certidumbre, crecimiento o redistribución del ingreso, de reducir las desigualdades económicas y sociales. 18. Estamos seguros que trabajando junto al pueblo lograremos una vez más superar las adversidades. 19. Mirar el presente con responsabilidad y compromiso y al futuro con optimismo, enfocándonos en un solo objetivo, el vivir bien de todas y todos los bolivianos. 20. Daremos continuidad a la construcción de una economía y diversa, que recupere fortalezca y promueva todo el potencial que tenemos, iniciativas y capacidades de Bolivia. 21. Nuestra patria hoy más que nunca requiere esfuerzo y movilización sincronizada entre la sociedad civil y todos los órganos del Estado. 22. A pesar de las diferencias estamos en la obligación de estar a la altura del pueblo que nos demanda unidad, paz y certidumbre, unidad y complementariedad entre oriente y occidente, entre el campo y la ciudad, todos somos Bolivia. 23. Nuestro Gobierno trabajará orientado en el presente y futuro, sirviendo al pueblo boliviano, a intereses colectivos y no a intereses mezquinos individuales. 24. Somos una nación soberana con un gobierno nacido en las urnas y nuestra voluntad es la de trabajar por un mundo multipolar en el que no exista la supremacía de ninguna potencia y en la que todos los Estados y seres humanos vivamos sin miedos, sin guerras, sin odios, sin explotación, sin racismo, ni discriminación y sin presiones de ninguna naturaleza. 25. Asumo la presidencia del estado Plurinacional de Bolivia con mucha humildad, con mucha honra y con mucho agradecimiento por la confianza depositada en nosotros, gobernaremos con responsabilidad e inclusión, representándoles a todas y todos.