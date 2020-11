Presidente Arce: Tenemos el desafío de reconstruir nuestra economía





08/11/2020 - 13:06:20

La Paz, (ABI).- El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, remarcó este domingo que uno de los principales desafíos de su gestión será reconstruir la economía nacional, que actualmente enfrenta una profunda recesión, solo comparable con la crisis de los 80' y que, al primer semestre de 2020, registró una caída del 11,1%. En su primer mensaje al país como presidente de Bolivia, Arce aseguró que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez dejó una economía sumida en una profunda crisis y con un déficit fiscal que alcanza el 12,1%. "Aumentó el desempleo, la pobreza y las desigualdades, tenemos ante nosotros el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía, de generar certidumbre, de generar crecimiento con la redistribución del ingreso, de reducir las desigualdades económicas y sociales", remarcó Arce, tras asumir la presidencia de Bolivia. Arce cuestionó duramente la gestión de Jeanine Áñez y dijo que, en solo un año, Bolivia pasó de liderar el crecimiento económico en Sudamérica, a presentar la caída más fuerte de los últimos 40 años. El Tesoro General de la Nación presenta un déficit programado del 8,7% para este año, principalmente por el aumento del gasto corriente y las reservas internacionales disminuyeron 13%, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, es decir de $us 6.459 millones a $us 5.578 millones. El presidente también reveló que, durante el último año, existió un drástico incremento del endeudamiento público de más de $us 4.200 millones. "En el ámbito de la deuda externa se comprometieron créditos externos por más de 1.500 millones de dólares para cerrar el año; programaron un endeudamiento de 4.400 millones de bolivianos en el mercado interno", agregó. "El gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que se vivió Bolivia en el gobierno de la UDP (Unidad Democrática Popular), que viene de la década de 80 del siglo pasado", lamentó. En con contexto, adelantó que su gestión priorizará la redistribución de los ingresos entre la población, como con la emisión de bonos sociales, como comprometió en su campaña electoral. "Hoy estamos aquí para enviar un mensaje de esperanza a todas las naciones que conforman Bolivia, esas mujeres y hombres valientes que salen día a día a luchar para superar esta difícil situación. Por eso, daremos continuidad a la construcción de una economía plural y diversa que recupera y fortalezca todo el potencial que tenemos", enfatizó.