Biden: Es el momento de sanar Estados Unidos





08/11/2020 - 09:32:45

Europa Press.- El presidente electo de Estados Unidos, según las proyecciones de los medios, Joe Biden, ha señalado este sábado que "es el momento de sanar Estados Unidos" en su primer discurso tras ser proyectado como ganador de las elecciones. "Soy un presidente que no ve estados rojos y azules, ve Estados Unidos", ha dicho Biden en alusión a los colores de los dos principales partidos-- rojo republicano y azul demócrata-- y a su voluntad de terminar con la polarización que afecta al país. En este primer discurso después de que los principales medios del país anunciaran su victoria tras varios días de recuento, Biden ha lanzado un mensaje de concordia y ha instado a su rival el candidato republicano Donald Trump a reunirse para la transición de poder. "Entiendo su decepción, yo he perdido un par de veces, pero demos una oportunidad el uno al otro. Es tiempo de dejar aparte el enfado, vernos y hacer progresos", ha señalado. CORONAVIRUS, LA PRIMERA PRIORIDAD Biden ha repetido que "escuchará a los científicos" a la hora de diseñar una estrategia para terminar con la pandemia en el país, el más afectado del mundo, y que el lunes anunciará a los miembros de un comité asesor sobre este asunto en el que se apoyará durante el periodo de transición que terminará el 20 de enero. El presidente electo ha incidido en que los estadounidenses le han elegido para "sanar" el país y ha subrayado que trabajará para que todo el mundo "tenga una oportunidad". El candidato demócrata ha alardeado de haber llegado a la presidencia apoyado por la coalición "más diversa" de la historia y, tras citar a numerosos colectivos ha alzado la voz para hacer referencia a la comunidad afroamericana. "Demasiados sueños llevan aplazados mucho tiempo. No importa la raza, la enfermedad, el género, su identidad, ¡este es un tiempo en el que tomaremos la decisión de quienes somos!", ha exclamado antes de asegurar que trabajará para terminar con el racismo sistémico en el país. Otras prioridades políticas que ha destacado ha sido la lucha contra el cambio climático, la recuperación económica tras la pandemia, el apoyo a la ciencia y asegurar el acceso a la sanidad. Además, Biden ha incidido en su discurso en que "el mundo está mirando a Estados Unidos" y ha asegurado que durante su mandato el país "no liderará con ejemplos de su poder, sino con el poder de su ejemplo". EL CAMINO A LA PRESIDENCIA Biden será el 46º presidente de Estados Unidos tras derrotar al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales en unos comicios marcados por el lento recuento que ha tenido al país en vilo desde el martes. No obstante, Trump no ha concedido aún la presidencia y, tras conocerse la victoria de Biden, ha asegurado en Twitter que él ganó las elecciones con la mayor cantidad de votos conseguida por un presidente en el cargo. El candidato republicano ha denunciado irregularidades en el proceso durante los últimos días que no ha podido probar en ningún momento. A la espera de que se determine el ganador en varios estados y se termine completamente el conteo, Biden ha ganado las elecciones con 74,5 millones de votos frente a los 70,3 millones de Donald Trump, según CNN. La siguiente fecha marcada en rojo en el calendario de Biden es el 14 de diciembre cuando los compromisarios elegidos por los estados para el colegio electoral elegirán formalmente al presidente. Tras esto, el certificado del colegio electoral llegará al Senado el 6 de enero y se hará un recuento y el vicepresidente, Mike Pence, hará otra proclamación formal de los ganadores de las elecciones que recibirán sus poderes el 20 de enero de 2020 en la ceremonia de investidura.