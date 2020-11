Choquehuanca, el dirigente que labró su carrera política desde el servicio a su comunidad





08/11/2020 - 08:24:45

La Paz, (ABI).- El nuevo Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta 2025, labró su carrera política hace 30 años, cuando optó por la defensa de los derechos de las naciones indígenas. De hecho, Choquehuanca, quien cumplió 59 años de edad el 7 de mayo durante la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus, fue uno de los promotores de la campaña de "500 años de la resistencia" de 1992. La iniciativa se planteó como una respuesta a la celebración de la colonización española que, en ese tiempo, promovieron varios países. "En ese tiempo no habíamos pensado en formar una organización política, pero sentíamos la necesidad de organizarnos (...). Ya no era tiempo de seguir resistiendo, era tiempo de que nos comiencen a respetar", recordó Choquehuanca en una extensa entrevista biográfica que publicó el diario La Razón en 2015. También señaló que tras las movilizaciones motivadas por esos "500 años de resistencia", durante los años 90, comenzó a gestarse el instrumento político sobre el cual se erigió el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido más importante del país en la actualidad. El Vicepresidente del Estado nació en la comunidad de Cota Cota Baja del municipio de Huarina, ubicado en la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, cerca del lago Titicaca, donde desarrolló sus estudios en primaria. Se formó en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar y luego hizo un posgrado en Historia y Antropología en el Centro de Investigación de Estudios Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA). De acuerdo con la reseña digital que está en el sitio web de la Vicepresidencia del Estado, Choquehuanca comenzó a trabajar en 1988 en el programa Nina, una organización no gubernamental con presencia en varios países que privilegió la capacitación. De este modo, se convirtió en asesor de organizaciones indígenas pero sin perder a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En 2006, tras el triunfo de Evo Morales en las elecciones de diciembre 2005, Choquehuanca se transformó en el primer canciller indígena de Bolivia. Estuvo en el cargo hasta enero de 2017, cuando fue relevado por Fernando Huanacuni. Tras estar un par de años como secretario de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) en Caracas, el líder indígena se postuló a la vicepresidencia, cargo al que accedió por efecto de las elecciones del 18 de octubre.