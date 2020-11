Las barreras que rompen Joe Biden y Kamala Harris con su llegada a la Casa Blanca





07/11/2020 - 14:17:51

Europa Press.- La victoria del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, y de su compañera de fórmula, Kamala Harris, ha supuesto varios hitos en la política de Estados Unidos. - La candidatura demócrata ha sido la más votada de la historia de Estados Unidos y ha batido el récord que Barack Obama impuso en 2008, cuando logró 69,5 millones de votos, precisamente con Biden como 'número dos. El tándem Biden-Harris se ha hecho con más de 73,8 millones de votos. - Biden asumirá el 20 de enero la Presidencia de Estados Unidos con 78 años, lo que le convertirá en la persona de mayor edad en entrar en el Despacho Oval, por encima de su rival en estas elecciones, Donald Trump, que llegó a la Casa Blanca en 2017 con 70 años, lo que ya supuso un hito en su día. - En relación a la edad, nunca antes un presidente había tenido tantos años, ya que el récord lo ostenta por ahora Ronald Reagan, que abandonó el cargo con 77 años, 11 meses y 14 días. - Biden es el decimoquinto vicepresidente que logra ascender al principal cargo del país norteamericano, un hito inédito desde la victoria del republicano George H. W. Bush en 1989, después de ocho años de la mano de Ronald Reagan. Será el sexto en hacerlo en unas elecciones, no por la dimisión o muerte del presidente. - La victoria de Biden deja a Trump como presidente de un solo mandato y suma al magnate neoyorquino a una lista que no se actualiza desde el también republicano George H.W. Bush, que solo ejerció de 1989 a 1993. Pone fin a una racha consecutiva de cuatro presidentes de doble mandato, sin precedentes en la historia de Estados Unidos. - El candidato demócrata será el segundo católico en convertirse en presidente de Estados Unidos; el anterior fue John F. Kennedy en 1960. - También será el segundo presidente nacido en Pensilvania, después de James Buchanan, que ostentó el cargo entre 1857 y 1861. Será en cambio el primero nacido o criado en el estado de Delaware en llegar al Despacho Oval. - Harris no ha sido la primera mujer en formar parte de la candidatura de un gran partido --Geraldine A. Ferraro y Sarah Palin aspiraron a la Vicepresidencia y Hillary Clinton a la Presidencia--, pero sí es la primera en lograr la victoria electoral y romper el 'techo de cristal'. - Tampoco había habido nunca una mujer negra e hija de inmigrantes --madre india y padre jamaicano-- tan cerca del poder en Estados Unidos, a un paso de la Presidencia. La avanzada edad de Biden, que complicaría un segundo mandato, hace en esta ocasión especialmente relevante el cargo de vicepresidente.