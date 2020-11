Presidente del Senado cuestiona movilizaciones y afirma que no se entienden sus demandas





07/11/2020 - 13:22:50

La Paz, (ABI).- A unas horas de realizarse la transmisión de mando del presidente electo Luis Arce, el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), cuestionó este sábado las protestas que se registran el eje central del país y aseguró que no se comprende las demandas de los movilizados. "Movimientos cívicos y plataformas están movilizados en Santa Cruz, Cochabamba, también tenemos entendido en La Paz. Esperemos que allanen esas actitudes violentas. Las elecciones ya pasaron. Tenemos electos al presidente y al vicepresidente y a la nueva Asamblea", afirmó Rodríguez en conferencia de prensa. Tras los comicios del 18 de octubre, movimientos cívicos y activistas en distintas regiones del país salieron a las calles a protestar y bloquear las vías, denunciando un fraude electoral y solicitando una auditoría a los comicios. A esas demandas, se sumaron los pedidos para la reposición de los 2/3 en el Legislativo, situación que ha generado un constante debate y enfrentamientos. Según el presidente de la Cámara de Senadores, no se entienden las demandas de los movilizados, debido a que cambiaron con el paso de los días "Inicialmente, el origen de su movilización fue el desconocimiento a los resultados (de las elecciones), después fueron los 2/3 y ahora es el tema de la auditoría. No entendemos a cabalidad cuál es su demanda, con fundamento y argumento. No se entiende", lamentó. Asimismo, Rodríguez afirmó que la tarea de los políticos y la ciudadanía, tras las elecciones y al margen de sus diferencias, es atender las necesidades del país y no generar conflictos. "Nos interesa la reactivación económica, la generación de empleo, la salud, y creo que (con los conflictos) ya es demasiado. Desde el año pasado estamos en las calles todos los días perjudicándonos entre bolivianos", puntualizó la autoridad legislativa.