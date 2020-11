Presidenta Añez volvió a Beni y desde allí dice que defenderá los bonos y la democracia





07/11/2020 - 10:31:59

La Paz, (ABI).- La presidenta saliente Jeanine Áñez informó este sábado que retornó a Beni, su departamento natal y que desde allí defenderá los bonos y la democracia. "He vuelto al Beni, a mi hogar (...). Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia", escribió Áñez en su cuenta de Twitter (@JeanineAnez). Tras casi un año de gobierno transitorio, la mandataria finalizará su mandato este domingo 8 de noviembre, fecha en la que el presidente electo, Luis Arce Catacora, asumirá la presidencia del país, luego de ganar las elecciones generales del 18 de octubre. En reiteradas ocasiones, Áñez, oriunda del municipio beniano de San Joaquín, afirmó que tras cumplir su mandato retornaría a la ciudad de Trinidad, capital del Beni, lugar donde residía antes de asumir las riendas del país, en noviembre de 2019. Asimismo, la jefa de Estado saliente aseguró, a través de su Twitter, que "los que hoy me están acosando, tendrán tiempo", en referencia a los anuncios de juicio de responsabilidades en su contra, proceso al que dijo no temerle, porque "actuó de buena fe" durante su gestión. "Me siento satisfecha de lo que hice y estoy agradecida con Dios por darme la fuerza que tengo hasta ahora porque lo hice de buena fe. Si hacer eso por el país me llevará a los estrados judiciales, pues tendré que asumirlo", manifestó en una reciente entrevista con Televisión Universitaria (TVU).