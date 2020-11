Los anticuerpos contra el resfriado común pueden neutralizar el coronavirus y los niños son mas propensos a tenerlos





07/11/2020 - 08:55:24

RT.- Un grupo de científicos encontró que algunas personas que nunca se infectaron con el coronavirus, en particular niños, pueden tener anticuerpos capaces de atacar el SARS-CoV-2 y conferir cierto grado de protección contra el covid-19, según un nuevo estudio publicado este viernes en la revista Science. Concretamente, se trata de los anticuerpos que el sistema inmunológico humano produce para combatir el resfriado común. Los investigadores estaban desarrollando pruebas de anticuerpos altamente sensibles al covid-19 y decidieron comparar la sangre de pacientes con el covid-19 con pacientes que nunca han sido expuestos al virus. Como resultado, descubrieron que algunas de estas personas tenían en la sangre anticuerpos que podrían reconocer el virus. Para confirmar sus hallazgos, los científicos analizaron un total de 302 muestras de sangre recolectadas entre 2011 y 2018 y hallaron que casi todas las muestras tenían anticuerpos que se cree que son el resultado de la exposición a otros coronavirus, por ejemplo los que causan el resfriado común, y que tienen similitudes estructurales con el SARS-CoV-2. Además, según los científicos, el 5,3 % de los adultos tenían estos anticuerpos, mientras que en un grupo de menores de 16 años este porcentaje aumentó hasta el 43,8 %. Actualmente no está claro por qué la presencia de los anticuerpos difiere en adultos y niños. "Nuestros resultados muestran que los niños tienen muchas más probabilidades que los adultos de tener estos anticuerpos de reacción cruzada. Se necesita más investigación para comprender por qué esto es así, pero podría deberse a que los niños estén expuestos más regularmente a otros coronavirus", señaló el autor principal del estudio, Kevin Ng. "Estos niveles más altos que observamos en los niños también podrían ayudar a explicar por qué tienen menos probabilidades de enfermar gravemente con el covid-19", agregó Ng, subrayando que "todavía no hay evidencia" de que estos anticuerpos prevengan la infección o la propagación del SARS-CoV-2. El estudio también sugiere que apuntar a la subunidad S2 en la proteína del pico del SARS-CoV-2 podría ser la base de un medicamento o vacuna que funcione en múltiples tipos de coronavirus.