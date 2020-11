Biden acaricia la Presidencia tras mantener su ventaja durante las últimas horas





07/11/2020 - 08:40:18

Europa Press.- El candidato demócrata a la Presidencia de EEUU, Joe Biden, se encuentra este sábado todavía más cerca de ganar las elecciones al mantener su ventaja sobre su rival y actual presidente, Donald Trump, tras las últimas remesas de votos en cuatro de los cinco estados que quedan en contienda. El recuento actual otorga a Biden 253 votos electorales -- Fox News, que le ha concedido Arizona, le sitúa en 264 --, a 17 votos de los 270 necesarios para el triunfo final. Según las últimas estimaciones, Biden ostenta una ventaja de 7.248 votos en Georgia, estado que le da 16 votos electorales, y lidera todavía con más comodidad otros estados en disputa: Nevada (6 votos electorales, +22.567), Arizona (11 votos electorales, +29.861) y, sobre todo, Pensilvania (+28.833), estado que otorga 20 votos electorales que le concederían la victoria definitiva sin esperar a lo que ocurra en el resto de escenarios Una victoria en Georgia pondría a Biden a solo un voto electoral de distancia. No obstante, la votación allí se encaminará a un recuento, de todos modos, dado que los resultado finales probablemente no otorgarán a Biden la diferencia necesaria para obtener la victoria directa. Una última opción más "segura" sería que Biden ganara en Nevada y viera ratificado su triunfo en Arizona, lo que le otorgaría los 270 ansiados votos electorales. El quinto estado es Carolina del Norte, donde Trump va en cabeza con 76.515 votos de diferencia. De ganar el estado, el presidente se haría con 15 votos electorales adicionales que se sumarían a los 214 ya obtenidos, hasta los 229, lejos de la cantidad deseada. En este escenario, Biden ha asegurado este viernes que los números son "claros" y que está camino de ganar la elección presidencial, pero ha pedido calma y confianza en la democracia a sus votantes hasta que termine el recuento de votos. "Vamos a ganar esta carrera con gran parte de la nación tras nosotros", ha afirmado Biden, para luego pedir confianza en el proceso electoral de recuento y asegurar que "la democracia funciona". Biden se ha despedido de sus votantes asegurándoles que espera poder hablarles mañana y ha señalado que lo primero que hará si asume la presidencia es poner en marcha su plan contra el coronavirus. TRUMP EXIGE PLENA TRANSPARECIA El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este viernes en pedir "plena transparencia" en el proceso de recuento de los votos emitidos para las elecciones del país, al tiempo que ha justificado que lo hace por "la integridad del proceso electoral". "Creemos que el pueblo estadounidense merece tener plena transparencia en todo el recuento y la certificación electoral, y esto no es sólo para una única elección", ha indicado en un comunicado difundido a través de su campaña en la red social Twitter. Así, ha reiterado la idea que planteó este jueves sobre los votos "legales" e "ilegales" y ha hecho hincapié en que "todos los votos legales han de contarse y los ilegales no", afirmando que "sin embargo, hemos encontrado resistencia a este principio básico por parte de los demócratas en todo momento". Por ello, ha deslizado la posibilidad de acudir hasta el Tribunal Supremo. "Continuaremos con este proceso en todos los aspectos de la ley para garantizar que el pueblo estadounidense tenga confianza en nuestro Gobierno", ha concluido.