Áñez sobre su candidatura: Lo curioso es que Mesa y Camacho dijeron lo mismo y no les cobraron como a mí





06/11/2020 - 19:27:03

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez habló este viernes nuevamente sobre su candidatura presidencial y afirmó que fue blanco de numerosas críticas, pese a que los excandidatos Carlos Mesa (CC) y Luis Fernando Camacho (Creemos) también aseguraron en principio que no postularían a la presidencia, pero al final decidieron candidatear. "Más allá del género, y esto es curioso, Carlos Mesa dijo lo mismo, y no le cobraron jamás como me lo cobraron a mí. Luis Fernando Camacho dijo lo mismo: "no voy a ser candidato" y no le cobraron nunca lo que me cobraron a mí", manifestó la mandataria saliente en entrevista con Televisión Universitaria (TVU). Áñez, quien asumió la presidencia de forma transitoria en noviembre de 2019, dijo que su intención con la presentación de su candidatura fue "aportar con la consolidación de la democracia en el país y que incluso al inicio no quiso enfrentar los cuestionamientos de las que sería objeto durante la campaña electoral". "Eso a uno lo hace pensar: ¿es porque soy mujer? No quiero entrar en ese detalle. Yo simplemente pensé en ese momento que podía aportar a la consolidación de la democracia con unas elecciones que sean justas y transparentes", puntualizó. El 24 de enero, Áñez hizo oficial su candidatura presidencial junto al empresario y líder político de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial. Ambos conformaron la alianza Juntos, con el fin de hacerle frente al MAS. Tras el anuncio, la mandataria fue cuestionada por sus rivales electorales, ya que anteriormente aseguró que no se postularía en las elecciones, al igual que Mesa y Camacho. Casi un mes antes de la jornada electoral del 18 de octubre, tras un breve periodo de campaña, Áñez y Doria Medina decidieron renunciar a sus candidaturas bajo el argumento de que no se debe dividir el voto y evitar el retorno del MAS al poder. "Luego me di cuenta que lejos de aportar (a la democracia) la disminuiría y podríamos estar en las dificultades que nos encontramos ahora: dividiendo el voto y con las consecuencias que tenemos ahora", explicó. Asimismo, la mandataria saliente aseguró que esta reflexión fue pertinente en ese momento y que con ello decidió terminar con su postulación "actuando de buena fe y haciendo lo correcto". "Lo intenté, porque pensé que podría aportar y me di cuenta, y escuché al pueblo. Leí bien y me aparté del escenario electoral", afirmó la jefa de Estado.