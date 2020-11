Vocal Baptista aclara que su carta a la OEA no cuestiona el resultado de las elecciones





06/11/2020 - 19:06:59

La Paz, (ABI).- La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista, envió una nueva misiva al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que aclara que "no cuestiona específicamente el resultado del proceso electoral del 18 de octubre del 2020", y que "más bien cumple el propósito de avanzar hacia la consolidación de nuestro sistema democrático y recuperar la confianza de los bolivianos en sus instituciones". "Ratifico que la nota de referencia fue remitida en mi calidad de vocal del TSE, utilizando el conducto regular del Estado boliviano, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. La misma, fue motivada por mi deseo de incrementar la confiabilidad de nuestro sistema electoral, en el marco de la obligación y responsabilidad que tenemos como Órgano Electoral de transparentar los procesos democráticos y garantizar más y mejor los derechos políticos y de la ciudadanía", señala la nueva misiva de Baptista, que será entregada a Cancillería el lunes, para que sea remitida a la OEA. La vocal del TSE hizo esa aclaración "en vista de las distorsiones tanto mediáticas como políticas que ha suscitado" su primera nota enviada el 4 de noviembre. Baptista dijo que está convencida que la integridad del proceso electoral que se avecina, como las elecciones subnacionales, no puede estar bajo duda alguna. "Las elecciones subnacionales en que se elegirán más de 2.640 autoridades locales, municipales, regionales y departamentales exigen una secuencia de medidas de diligencia administrativa para garantizar elecciones justas, seguras, consistentes y legítimas", remarcó. En ese sentido, en su nueva carta dirigida al secretario general de la OEA, Baptista indica que "un esfuerzo conjunto podría despejar las preocupaciones que aún subsisten en algunos sectores de la sociedad boliviana, basados en dudas recurrentes y, que han sido transmitidas a usted, en los mismos términos en que diversos grupos ciudadanos los expresaron en los últimos procesos electorales".