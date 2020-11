Cívicos de Santa Cruz lamentan que Áñez no haya suspendido el cambio de mando a las nuevas autoridades





06/11/2020 - 16:32:03

Santa Cruz, (ABI).- El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó este viernes que la presidenta Jeanine Áñez no haya suspendido el cambio de mando a las autoridades electas el 18 de octubre pasado y deje un país convulsionado. "Lamentablemente las acciones más importantes que tenía que haberlas dado nuestra presidenta, como parar el cambio de mando, no lo ha hecho. Entonces está dejando un país convulsionado", dijo. A su juicio, el país cree menos en los procesos electorales. "Se le dio una tarea muy importante (a la presidenta Jeanine Áñez) que era dejar un nuevo gobierno que sea creíble, después de unas elecciones que sea claras y transparentes, pero no lo ha hecho", manifestó. Asimismo, destacó el paro cívico departamental que se lleva adelante, en rechazo a las elecciones nacionales por supuestas irregularidades detectadas en los comicios. Finalmente, anunció en las próximas horas una reunión del directorio ampliado para analizar la jornada y analizar qué otras medidas de presión se pueden tomar.