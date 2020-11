Fiscalía pide cárcel para el exdirector de la Felcc por legitimación de ganancias ilícitas





06/11/2020 - 15:54:20

La Paz, (ABI).- El Ministerio Público activó la alerta migratoria para el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas y su esposa, para quienes se pide la detención preventiva, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. "Se emitió la resolución de imputación formal por presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, donde se solicita la detención preventiva, considerando los riesgos procesales", informó el fiscal de Materia, Alexis Vilela. En la imputación se solicita la reclusión de Rojas, en la cárcel de San Pedro y para la esposa, en la cárcel de Obrajes. Por riesgos del peligro de fuga y obstaculización en la investigación, el Ministerio Público también activó la alerta migratoria. Entre los indicios, existen contradicciones en los montos que establece el informe de la Unidad de InvestigaciONES FinancieraS (UIF) y los descargos que presentaron los dos imputados. Entre los elementos, está el informe de la UIF, los extractos bancarios de los movimientos que realizaron los imputados, el patrimonio consistente en bienes e inmuebles. El informe de la UIF SE establece la existencia del movimiento económico de 235.000 dólares y 4.526.000 bolivianos, pero no coincide con los descargos que presentó la pareja. Además, hay dos empresas a nombre de la esposa: una genera movimientos registrados en Impuestos Internos y una ganancia de 1.200.000 bolivianos y la otra no tiene ningún ingreso económico. El Fiscal dijo que esta ganancia no alcanza a los 4.526.000 bolivianos que establece el informe de la UIF. Asimismo, manifestó, que en la declaración jurada ante la Contraloría General del Estado figura entre bienes activos la suma de 357.317 bolivianos, cifra que tampoco coincide con la ganancia de la empresa y el patrimonio de Rojas como servidor público.