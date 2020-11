El Servicio Secreto refuerza el dispositivo en torno a Biden ante la inminente victoria del candidato demócrata





06/11/2020 - 13:39:56

Europa Press.- El Servicio Secreto de Estados Unidos, dedicado a la protección de altos cargos, ha enviado más agentes a Delaware para reforzar la vigilancia en torno a Joe Biden en caso de que sea proclamado vencedor de las elecciones presidenciales, un plan que ya estaba previsto pero que se habría visto retrasado por la incertidumbre en torno al recuento. Fuentes citadas por varios medios, entre ellos 'The Washington Post', han confirmado el envío de más agentes a la localidad de Wilmington. También se han implantado nuevas medidas de vigilancia del espacio aéreo para prevenir posibles ataques contra el exvicepresidente. Una de las fuentes consultadas por CNN ha matizado que "se esperaba" este refuerzo, que no responde a ninguna "preocupación específica" en torno a Biden. Oficialmente, el Servicio Secreto no se ha pronunciado a este respecto, alegando razones de seguridad operativa. Biden se encamina a la victoria conforme avanza el recuento en los estados donde aún siguen abiertos, especialmente después de que este viernes haya sobrepasado a Trump en dos de los escenarios clave, Pensilvania y Georgia.