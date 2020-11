Policía: En la casa de campaña del MAS no explotó dinamita sino petardos





06/11/2020 - 12:37:55

La Paz, (ABI).- La unidad de explosivos de Bomberos de la Policía reportó que, anoche, en la casa de campaña del MAS en la zona de Sopocachi -donde estaba el presidente electo Luis Arce- explotaron petardos y no dinamitas, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Alfredo Vargas. "El reporte extraoficial de Bomberos indica que no se trataría de explosión de cachorro de dinamita, sino, detonaron petardos, de alguna actividad que se haya registrado por ese sector", detalló la autoridad. Asimismo, dijo que plataforma de la Felcc de La Paz no recibió ningún tipo de denuncia respecto a que esa casa de campaña haya sufrido un atentado. Vargas añadió que su unidad aguardará el informe oficial para hacer la valoración técnica y pericial de Bomberos y si el caso amerita, se procederá con la investigación. Aclaró que la Felcc aguarda que las personas afectadas presenten la denuncia formal del hecho registrado cerca de la medianoche del jueves, en la calle Ecuador de La Paz. Tras el hecho, Wilfredo Chávez, miembro de la comisión del gobierno electo de transición, denunció un atentado contra la casa de campaña, donde se encontraba del presidente electo, Luis Arce. "Este hecho ha ocurrido en la calle Ecuador de Sopocachi, un atentado a la casa de campaña, donde estaba nuestro presidente electo en una reunión", puntualizó. "Extraña que no se hayan brindado los protocolos de atención a un Jefe de Estado, que en dos días más asume la primera magistratura del país", agregó Chávez