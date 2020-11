Paz: ¡Qué bendición tienen algunos con la justicia nacional!





06/11/2020 - 12:16:56

Erbol.- El senador tarijeño por Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, ve con sorpresa la suerte de algunas exautoridades de gobierno del MAS, porque lograron que en cinco días la justicia limpie todos sus procesos penales iniciados por el gobierno transitorio. “A mí que me han puesto muchos juicios en el pasado y en todos he salido inocente, la justicia me trató diferente. Me hubiera encantado que me traten de esta manera, que en cinco días me limpien todos los procesos. ¡Qué bendición tienen algunos con la justicia nacional!”, manifestó a la prensa acreditada a la Asamblea Legislativa. Sostuvo que la justicia es un tema a revisar y espera que el nuevo gobierno tome iniciativas para que la justicia sea del pueblo, porque el gran problema es que el pueblo siente que no es parte del futuro económico, de la justicia social, de la salud ni del futuro de la educación. Explicó que, al sentirse irrelevante, el pueblo se levanta y protesta. Hizo votos para que el gobierno atienda esos problemas y desde la oposición ellos puedan contribuir a fin de mejorar en todos sus niveles. Con relación a la ley del arraigo que impide la salida de las autoridades de gobierno salientes, sostuvo que como todo boliviano tienen que dar la cara, aunque lamentó que existan otros que en el pasado salieron del país y recién algunos están retornando.