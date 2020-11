Atentan contra la casa de campaña del MAS en La Paz, en su interior estaba Luis Arce





06/11/2020 - 08:55:59

La Paz, (ABI).- El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, denunció que la casa de campaña de esta organización política, ubicado en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz, sufrió un atentado con un cachorro de dinamita, cuando el electo presidente Luis Arce se encontraba en su interior. "Sabemos que hay grupos radicalizados, hoy sufrimos un atentado en la casa de campaña (...), pero me enviaron fotos y me indicaron que explotó un cachorro de dinamita en la casa de campaña del MAS. En el lugar estaba Luis Arce, presidente electo, el equipo de monitoreo, un equipo de protocolo para la posesión del próximo domingo", relató Michel en entrevista en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno. El vocero lamentó que haya grupos de personas que asuman esas actitudes que atentan contra la propiedad y la vida de las personas, sin embargo, prevé que hasta el domingo, día de la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente del país, respectivamente, el clima de tensión baje. Por otra parte, Detrás de la Verdad reportó que personas desconocidas hicieron estallar una carga de dinamita en la casa de campaña del MAS en La Paz, y que no existen daños materiales al inmueble. En el lugar ya se encontraba personal de Bomberos. Desde la pasada semana algunos comités cívicos y plataformas ciudadanas de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y otras ciudades capitales, exigen una auditoría a los resultados de las elecciones del 18 de octubre porque consideran que hubo un supuesto fraude electoral.