Fiscalía imputa al exdirector nacional de la Felcc y su esposa por presunta legitimación de ganancias ilícitas







05/11/2020 - 22:43:27



La Paz, (ABI).- El Ministerio Público imputó al exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, y su esposa Carla T. por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La resolución fue firmada el 30 de octubre por el fiscal de Materia, Alexis Vilela, en la que establece, a través de un informe de inteligencia financiera patrimonial, que el coronel Rojas y su esposa presuntamente realizaron 1.502 depósitos en unas cinco entidades financieras y manejó manera irregular más de seis millones de bolivianos provenientes de hechos de corrupción.

La abogada del coronel Rojas, Mónica Ramírez, lamentó que el Ministerio Público no haya notificado legalmente a su cliente, no obstante, aseguró que demostrará la inocencia de la exautoridad policial durante el desarrollo del proceso.



"No existe riesgo procesal de fuga ni de obstaculización, él (coronel Rojas) tiene una familia legalmente constituida, una actividad lícita y un domicilio conocido", dijo la jurista.

En tanto, el coronel Rojas aseguró que él y su familia obtuvo de manera lícita el patrimonio económico ya que junto a su esposa se dedicó al negocio de bienes raíces, compra de casas y terrenos que luego los comercializaba con un precio más elevado al que adquirieron.

"Al cabo de dos años esa casa que compramos en 60.000 dólares lo vendemos en 90.000 dólares que es el inicio de actividades de bienes raíces con es monto nos permite comprar un otro terreno en la zona sur del ciudad en un monto de 78.000 al cabo de un par de años lo vendemos en 160.000 dólares, esa documentación está acá", afirmó Rojas.

Debido a estos conflictos, el coronel Rojas determinó renunciar al ascenso a General en la institución del orden y pasar a la letra A de disponibilidad "y dejar de lado cualquier aspiración personal".

Rojas se alejó del cargo de director nacional de la FELCC el 21 de octubre argumentando vacaciones.