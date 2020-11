La oposición no asistirá a la investidura de Arce y tampoco sesionará en la ALP si no se repone los 2/3





La Paz, (ABI).- Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no asistirán a la posesión del presidente eleccto Luis Arce y tampoco sesionarán en la ALP en protesta por las modificaciones de los reglamentos del Legislativo, que establecían el requisito de los dos tercios. "No vamos a participar de la transmisión de mando del domingo y vamos a participar, de manera pacífica y democrática, de todos los actos de protesta y de movilización ciudadana en defensa de los dos tercios", afirmó el diputado de CC, Carlos Alarcón. Agregó que el MAS deberá evaluar el rostro que quiere mostrar al país y al mundo, es decir, darle continuidad al viejo esquema hegemónico y autoritario o dar una señal de reencuentro, de unidad, de paz y generar puentes para llegar a un acuerdo nacional. "La pelota está en la cancha del MAS, mientras que Comunidad Ciudadana insistirá en hacer respetar el derecho colectivo del 45% de los bolivianos, que ha votado para que se respete la democracia y la Constitución", manifestó Alarcón. Por su parte, el diputado por Santa Cruz y vocero de Creemos, Erwin Bazán, ratificó que su bancada no asistirá al acto de asunción de los mandatarios electos en repudio al "golpe a la democracia" que hizo el MAS con la eliminación de los dos tercios en los reglamentos de la Cámara de Diputados y Senadores. El miércoles, en la segunda jornada de la sesión preparatoria del Senado los legisladores de CC y Creemos presentaron misivas para que se restituyan los dos tercios en los reglamentos y se restablezcan los derechos democráticos de las minorías. En esa línea, Bazán anunció que si no se deja sin efecto los cambios en los reglamentos camarales no se permitirá el inicio de las sesiones en el Legislativo, para el tratamiento de diferentes proyectos de ley. "Sin dos tercios no vamos a iniciar las sesiones de la Asamblea Legislativa", aseguró el legislador. El 27 de octubre, los dos tercios del MAS en la Cámara de Senadores modificaron 11 artículos del reglamento de esa instancia. El miércoles, los diputados del MAS también aprobaron en tiempo récord la eliminación del requisito de los dos tercios en su reglamento. Entre las principales disposiciones modificadas y que establecen que ya no se requieren los dos tercios de los votos en el Legislativo están: el ascenso en las Fuerzas Armadas (FFAA) y en la Policía; el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios; y la designación de las comisiones especiales de investigación. Al respecto, el nuevo presidente del Senado (MAS), Andrónico Rodríguez, prometió, el miércoles, "revisar" las peticiones de CC y Creemos, que demandan la reposición de los tercios en las normas del Legislativo. En ese sentido, Alarcón afirmó que la promesa del presidente del Senado será "un saludo a la bandera" si no se deja sin efecto las "arteras" modificaciones en los reglamentos camarales. "Con esta actitud el nuevo gobierno está rifando su legitimidad de ejercicio, porque se está estrenando con un traje autoritario", manifestó el diputado.