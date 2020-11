Representantes del MAS en Cochabamba denuncian negociación de cargos en el aparato estatal





05/11/2020 - 15:00:50

Cochabamba, (ABI).- Los representantes de la Dirección Departamental de Profesionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Cochabamba denunciaron este jueves que existiría una supuesta negociación en la distribución de puestos jerárquicos en la administración del Estado, y se declararon estado de emergencia. "Hace una semana, en la ciudad de La Paz, se están negociando cargos jerárquicos (...), por personajes que han sido cuestionados durante estos 11 meses", dijo el secretario de comunicación de esa organización, José Luis Colque. Denunció que entre los cargos en puja estarían viceministerios y gerencias generales. Junto a otros directivos de profesionales del MAS, Colque denunció que algunos diputados, senadores, dirigentes y autoridades electas de ese partido están presionando los nombramientos. "Se están prestando a mocionar y nombrar en cargos jerárquicos a exfuncionarios e hijos de exministros del gobierno que presidió el hermano Evo Morales Ayma", puntualizó. En esa línea, el dirigente de profesionales del MAS, Wilson Mamani, dijo que su planteamiento es que se cumpla la resolución del Pacto de Unidad de no nombrar a exautoridades. "El pacto de unidad determinó no nombrar a ex autoridades que están comprometidas con hechos de corrupción en nuestro país", recordó.