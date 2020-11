Revilla lamenta bloqueos en La Paz: El TSE debe abrirse a la auditoria de las elecciones





05/11/2020 - 14:24:20

La Paz, (AMN).- Ante el armado de un punto de bloqueo en el ingreso a la zona Sur de La Paz, el Alcalde Luis Revilla lamentó el perjuicio que este tipo de medidas ocasiona e insistió en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe realizar una auditoría a las elecciones del 18 de octubre. También instó a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a revertir la anulación de los dos tercios, que también es parte del reclamo ciudadano. “Lo lamento, al final los bloqueos son una complicación para todos, el TSE tiene que abrirse a llevar una auditoría, yo no veo razón para no hacerlo si es que evidentemente todo, como han dicho organismos internacionales, está absolutamente en orden”, dijo el burgomaestre paceño en un breve contacto con los periodistas. Dijo que espera que los recientes legisladores nacionales posesionados hace un par de días “revisen la decisión de eliminar los dos tercios para varias decisiones”, debido a que algunos sectores sociales de Cochabamba y Santa Cruz advirtieron con realizar más movilizaciones. La autoridad edil ve que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez expresó predisposición en abrir el debate. “El país necesita diálogo, concertación y no necesita enfrentamiento ni bloqueos porque la gente ya se ha perjudicado bastante en su economía por la pandemia, los bloqueos significan perjudicarnos a nosotros mismos”, sostuvo Revilla. Reiteró que el TSE y la ALP deben tomar decisiones para evitar mayor escalada de conflictos y que al contrario retorne la paz; sugirió a las autoridades nacionales promover espacios de diálogo y encuentro. Sobre las críticas del excandidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien culpó de la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la presidenta Jeanine Añez por ser candidata y el caudillismo de Luis Fernando Camacho, Revilla considera que es una falta de autocrítica y que “todos son responsables”. “Hay muchísimos responsables, seguramente los errores del Gobierno, la tozudez de Camacho, pero también varios errores en la estrategia de campaña de Comunidad Ciudadana que no se los quiere reconocer, a mí me parece de mal gusto empezar a echar la culpa a uno u otro, cuando todos somos responsables desde el lado de la oposición. Lo que hay que hacer es mirar hacia adelante para construir un proyecto alternativo al MAS con los sectores populares, con los sectores indígenas que es lo que no se hizo en este último tiempo”, dijo el munícipe paceño.