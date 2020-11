Ultimo mensaje: Jeanine Añez asegura que se va contenta porque su gobierno ha consolidado la democracia





05/11/2020 - 14:18:10

La Paz.- La presidenta Jeanine Añez, en un último mensaje a la nación, afirmó que se va contenta porque en su gobierno se ha logrado consolidar la democracia, además de haber superado la pandemia y dejar una economía considerada la mejor parada en relación a otros países. Añez destacó cuatro logros durante su gestión que tienen que ver con la entrega de bonos por el coronavirus, la lucha contra las drogas, dejar una economía estable y la consolidación de la democracia en Bolivia. Dijo que los bonos que entregaron durante la pandemia fueron fundamentales para el alivio y muchas veces para la propia sobrevivencia de miles de personas. Pero además, dijo, esos bonos fueron muy importantes porque permitieron reactivar la economía, porque hoy la producción, el comercio y los servicios se levantan poco a poco y a paso firme, aseguro la mandataria. Explicó que señales e indicadores económicos como las reservas, la inflación o expectativa de crecimiento muestran que la economía boliviana es estable y que saldrá adelante en el corto plazo. "Nuestros indicadores muestran que a Bolivia le ha ido mejor que a varios países vecinos y mejor que a varios países europeos", afirmó Añez. Dijo que los principos de solidaridad y mercado fueron la base para que la economía sobreviva a la pandemia y salga mejor parada que muchas economías del mundo. "Hicimos más de 11 millones de pagos en bonos en el lapso de pocos meses y creamos un estado y una sociedad basados en la solidaridad, ayuda que debe mantenerse hasta que la pandemia haya terminado", dijo Añez. Dijo que hay dinero para pagar esos 3 bonos creados en su gestión y que, de hecho, "hubiéramos ampliado si la Asamblea controlada por el MAS no hubiera bloqueado la ayuda internacional". Agradeció a los bolivanos porque "entre todos hicimos una lucha valiente contra el coronavirus que ha pesar del dolor y luto hemos sabido dar la talla en esta pelea". En este momento tenemos una pademia controlada, aseguró. Dijo que a pesar de las "gravísimas condiciones de salud que recibimos, se pudo hacer en un año lo que no se había hecho en décadas y que permitió salvar vidas". Advirtió que el peligo de la pandemia no ha pasado pero que "hemos aprendido cuidarnos y en algunos casos acorralar al virus con una cuarentena rigurosa pero no interminable". El tercer logro mencionado por la presidenta Añez es haber encarado una lucha contra las drogas, porque se sabía que gran parte la inseguridad en bolivia se debía al peligro de las drogas. Las drogas llegan a los barrios y a los colegios donde los jóvenes caen en el consumo y comercio de las drogas y en las profundidades de las pandillas que se llevan el futuro de nuestros jóvenes y nuestros hijos, dijo la presidenta. El cuarto logro que destaca Añez es la consolidacion de la democracia en Bolivia "ya que en este año de gobierno sostuvimos la democracia contra viento y marea y contra la violencia en que actuaban los duros de ambos lados: Nuestra respuesta fue siempre el diálogo", aseguró. "Me voy contenta porque la convivencia democrática ha avanzado en Bolivia, aunque hay división de ideas pero a estas alturas se sabe que el camino para resolver la diferencias es la democracia" Finalmente, dijo que entrega un sistema que respeta el voto popular, la ley y la libertad política. "Bolivia es más importante que todas nuestra militancia y porque somos un pueblo trabajador y lleno de coraje y como mujer miro el futuro con fe y con esperanza", concluyó.