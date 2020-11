El MAS descartó posesión simbólica de Luis Arce en Tiwanaku





05/11/2020 - 12:39:31

La Paz, (ABI).- El dirigente y vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, descartó este jueves que se realice una posesión simbólica del presidente Luis Arce, en Tiwanaku; afirmó que el único acto oficial será la transmisión de mando del domingo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. "El único acto oficial es el acto en la Asamblea Legislativa, hay un estado de emergencia, hay un estado todavía de dolor, entonces vamos a estar solamente con ese acto oficial", dijo en declaraciones a Panamericana. Michel aseguró que Bolivia es un país que cree en la wajta (ofrendas) para que el binomio del MAS tenga "buena energía" para comenzar a trabajar desde el lunes, actividad que será replicada en varios lugares del país, de acuerdo con sus costumbres y creencias. "Va a haber wajtas en todo el país, y seguramente en Tiwanaku también va a tener esa actividad principal, pero no es una actividad oficial", aseguró. Por su parte, la representante de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, Susy Quispe, indicó que aún no les llegó la confirmación del binomio del MAS para participar de la posesión simbólica en Tiwanaku, pero que aguardan aún esa respuesta. No obstante, el portavoz de los delegados del gobierno electo, Freddy Bobaryn, ratificó que solo existe un programa oficial (el domingo), y que el sábado se tiene previsto el arribo de delegaciones internacionales, jefes de estado y otros personeros extranjeros que fueron invitados para la transmisión de mando presidencial.