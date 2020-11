Creemos pide a la presidenta Añez ordene una autoría electoral vía decreto





05/11/2020 - 11:55:26

La Paz.- La alianza Creemos pide al gobierno de Jeanine Añez que que apruebe, por decreto, la auditoria a los resultados de las elecciones del 18 de octubre. La carta con el pedido formal no pudo ser entregada en la Casa Grande del Pueblo por un grupo de legisladores de dicha alianza. El diputado por Santa Cruz y vocero de Creemos, Erwin Bazán, explicó que dicha nota no pudo ser franqueada formalmente en la ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo debido a la "pausa administrativa" en la que se encuentra el Gobierno por efecto de la transición, informa la ABI. En la misiva, los legisladores expresaron su preocupación "por las dudas que se han generado en torno a las elecciones generales 2020 y el retiro del Direpre (el sistema de conteo preliminar) horas antes del proceso electoral". Además, la nota expresa que hubo "lentitud en el conteo de votos" y se hace eco de la "preocupación ciudadana reflejada en distintas manifestaciones" que tienen lugar en varias ciudades capitales del país. "Requerimos a su autoridad que, mediante decreto supremo, ordene una auditoria completa a todo el proceso electoral de las elecciones generales 2020, solicitando a través de la Cancillería que la misma sea realizada por la comunidad internacional", se lee en la nota. "No la quieren recibir en correspondencia y nos indican que hay una resolución que indica que hay una pausa administrativa (...). Rechazamos esta inconducta de parte del gobierno de transición de no querer recibir esta carta formal de la bancada y de los bolivianos a quienes representamos", lamentó Bazán en las puertas de la ventanilla única de la Presidencia. La dupla del Movimiento Al Socialismo (MAS), integrada por Luis Arce y David Choquehuanca, ganó los comicios del 18 de octubre con el 55,10% de los votos, de acuerdo con los resultados verificados y convalidados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y veedores extranjeros.