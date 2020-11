Comisión de transición analiza restituir ministerios suprimidos





05/11/2020 - 10:38:50

La Paz, (ABI).- La comisión de transición analiza la capacidad económica del Estado para restituir los ministerios que fueron suprimidos este año, informó Freddy Bobaryn, portavoz de los delegados del gobierno electo. "Estamos viendo cuál es la capacidad económica real del Estado como para poder restituir los ministerios que han sido suprimidos. De todas maneras, lo importante es que todo esto significa una retoma de la institucionalidad democrática", afirmó el representante a Cadena A. La presidenta Jeanine Añez junto a su gabinete determinó reducir de 20 a 17 las carteras de Estado, por lo que los ministerios de Culturas y de Deportes pasó al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Comunicación pasó a depender del Ministerio de la Presidencia. Esta decisión fue presentada con objetivo de ahorrar recursos públicos e invertirlos en fortalecer a lucha contra el COVID-19, no obstante, generó protestas de actores culturales y provocó un corte administrativo que generó desvinculaciones de funcionarios públicos. Boyarín explicó que, a días de concluir el trabajo de la comisión de transición, el objetivo primordial es reabrir el camino para la reconstrucción de una institucionalidad que, al día de hoy, a su juicio, se encuentra "malograda". Indicó que, en el caso específico del Ministerio de la Presidencia se requirió información dividida por áreas la que deberá ser presentada en un plazo de 48 horas. Precisó que esa información pasa por temas financieros, y conocer cuál es el nivel de endeudamiento del Ministerio de la Presidencia, contratos que se celebraron, cuentas por pagar, ejecución de los programas y proyectos que se desarrollaron, entre otros aspectos. "El Ministerio de la Presidencia ha crecido muchísimo durante estos meses porque también ha absorbido al Ministerio de Comunicación que ahora se ha convertido en un Viceministerio", afirmó el politólogo. La comisión de transición, designada por el presidente electo, Luis Arce, realiza la visita a los diferentes ministerios para facilitar el traspaso de los despachos a las nuevas autoridades, que serán nombradas por el nuevo mandatario una vez que sea posesionado este domingo. "Este cronograma se está cumpliendo, yo creo que no va haber ningún problema hasta el día domingo que se produzca la transmisión de mando presidencial", manifestó. No obstante, Luis Arce y el vicepresidente electo, David Choquehuanca, habían anticipado durante una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad celebrada el 28 de octubre, que la situación económica del Estad puede obligar a realizar, incluso, otras fusiones de ministerios. "Tal vez vamos a tener que reducir hasta los ministerios, porque no hay plata", señaló Choquehuanca. "Ahorita hay 17 ministerios y como nos están dejando al país sin plata, en lugar de ampliar tenemos que pensar en reducir, en fusionar", señaló Arce hace una semana.