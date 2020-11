Balanza comercial Brasil deja un superávit de 5.473 millones de dólares en octubre





05/11/2020 - 08:47:40

Agencia Brasil.- La caída de las importaciones y la estabilidad de las exportaciones hicieron que la balanza comercial brasileña registrara el segundo más alto superávit para meses de octubre. El país exportó US$ 5.473 millones más de lo que importó el mes pasado, según el Ministerio de Economía. El resultado es solo superado por octubre de 2018, cuando la balanza comercial había registrado superávit de US$ 5.792 millones. El mes pasado, el país vendió al exterior US$ 17.855 millones, una ligera subida del 0,3% según el criterio del promedio diario con relación al mismo mes del año pasado. Las importaciones, sin embargo, cayeron y totalizaron US$ 12.383 millones, una reducción del 20% también según el promedio diario. Con el resultado de octubre, la balanza comercial acumula un superávit de US$ 47.662 millones de enero a octubre. Este es el segundo mejor resultado de la serie histórica para el período, y pierde solo para el intervalo enero-octubre de 2017, cuando hubo superávit de US$ 58.451 millones. En el acumulado de 2020, las exportaciones totalizan US$ 174.379 millones, una disminución del 6,5% en comparación con el mismo período de 2019 según el promedio diario. Las importaciones totalizaron US$ 126.717 millones, una disminución del 14,7% bajo el mismo criterio. La mayor parte del alza en el saldo de octubre se explica por la caída de las importaciones en la industria manufacturera, que disminuyeron en US$ 140,67 millones según el promedio diario respecto al mismo mes del año pasado, y de la industria extractiva, cuyas compras del exterior se contrajeron US$ 15,16 millones. Acerca de las exportaciones, el cierre de la cosecha de granos provocó que las exportaciones agrícolas cayeran en US$ 36,93 millones en promedio diario con relación a octubre del año pasado. En contraste, las ventas de la industria extractiva aumentaron US$ 14,89 millones y las exportaciones de la industria manufacturera, que acumulaban una larga serie de caídas, aumentaron US$ 23,38 millones en la misma comparación.