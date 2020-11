Mesa responsabiliza a Áñez y Camacho por el triunfo del MAS en las elecciones





04/11/2020 - 19:30:50

La Paz, (ABI).- El excandidato presidencial y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, responsabilizó este miércoles a las candidaturas de la presidenta Jeanine Áñez (Juntos) y a Luis Fernando Camacho, de Creemos, por el triunfo que obtuvo el MAS en las elecciones generales del 18 de octubre. "El gobierno de transición equivocó su rol, traicionó su mandato de presidir y garantizar unas elecciones limpias y entregar el gobierno al ganador, y decidió ser protagonista postulando a la presidenta Jeanine Áñez como candidata, lo que generó una falsa expectativa sobre sus opciones", afirmó Mesa. Ese fragmento es parte de un artículo denominado Comunidad Ciudadana y su horizonte, tras el resultado electoral del 18, que fue publicado en el blog del candidato. En tanto, agregó que el segundo factor para que gane el MAS fue el surgimiento de los líderes cívicos: Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, - que conformaron el binomio de Creemos - durante la crisis social y política registrada, entre octubre y noviembre de 2019, por las denuncias de fraude electoral en las elecciones generales de ese año. "El segundo, que como producto de la resistencia popular surgió la figura del líder cívico Luis Fernando Camacho como una alternativa de renovación en el nuevo panorama electoral", agregó el expostulante. El 23 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó como ganador al MAS luego de finalizar el cómputo de actas de las elecciones generales 2020. Los resultados finales confirmaron la victoria, en primera vuelta, con el 55,10% de los votos, seguido por Comunidad Ciudadana (CC) con el 28,83%, y de la alianza Creemos con el 14%. En esa línea, el expresidente señaló que ambos factores fueron relevantes para el desenlace electoral, no sólo por la aparición de nuevos protagonistas, sino porque marcaron una línea de acción basada en la hipótesis de que el MAS se había ido para no volver, que había sido completamente derrotado y que había que "extirpar sus restos" de la sociedad. Con esas candidaturas, Mesa señaló que se desperdició lo logrado por Comunidad Ciudadana en 2019. Asimismo, manifestó que también surgieron las candidaturas del expresidente Tuto Quiroga que pretendía ser la clave de la "derecha moderna y tecnocrática" y de Chi Hyun Chung, que en 2019 había logrado un porcentaje no desdeñable de votos de una militancia religiosa que, como se vio después, se había desprendido circunstancialmente del MAS.