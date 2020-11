Colombia: El CNE abre una nueva investigación contra la exdiputada Aída Merlano y el Partido Conservador





04/11/2020 - 13:12:52

Europa Press.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha abierto este miércoles una nueva investigación contra la exdiputada Aída Merlano, que se encuentra detenida en Venezuela, y el Partido Conservador colombiano, del que fue representante en el Congreso entre 2014 y 2018. Según el ente electoral, la formación podría haber tolerado la superación del tope de gastos en que habría incurrido Merlano cuando era congresista. El CNE ha detallado que ahora se le acusa, además, de no haber abierto una cuenta bancaria para llevar un seguimiento de los recursos de campaña. Asimismo, los cargos formulados por el CNE apuntan a que Merlano no presentó el informe de ingresos y gastos de su candidatura al Senado y que, por otra parte, habría superado los límites de gastos estipulados por el propio CNE. No obstante, la nueva pesquisa se centra en el Partido Conservador, una formación histórica que "habría permitido la violación de las leyes de campaña por parte de Aída Merlano". De ser hallada culpable, la formación se expone a diversas sanciones, como la suspensión o privación de financiación estatal, la suspensión de la personería jurídica durante un periodo de hasta cuatro años, la suspensión del derecho a inscribir candidatos y la cancelación de la personería jurídica. Merlano fue detenida el pasado mes de febrero "tras arduas investigaciones" por parte del Ministerio del Interior venezolano. Su detención se produjo en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, tras huir en octubre de 2018 de Colombia. La excongresista, quien fue miembro del Congreso de Colombia por el Partido Conservador entre 2014 y 2018, logró entrar en el Senado, pero fue acusada y condenada a 15 años de prisión por haber comprado votos para lograr su escaño. Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Justicia de Colombia anunció que el Gobierno haría una solicitud de extradición, si bien matizó que esta se realizaría "ante el legítimo Gobierno de Venezuela que encabeza de Juan Guaidó", lo que ha bloqueado el proceso. Esta decisión ha generado polémica dado que Guaidó, pese a proclamarse "presidente encargado", no tiene control alguno sobre los tribunales o las fuerzas de seguridad venezolanas. Por su parte, el presidente, Nicolás Maduro, ha calificado de "ópera bufa" los movimientos del Gobierno de Iván Duque en Colombia y ha anunciado que estaría dispuesto a restablecer relaciones consulares con Colombia a fin de intentar solucionar esta cuestión.