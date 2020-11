Piden cambiar la Constitución para crear milicias armadas





04/11/2020 - 11:51:01

La Paz.- Una denuncia que cirula n las redes sociales ha sido confirmada este miércoles: surge el pedido para crear las milicias armadas en Bolivia, tal como ha sucedido en Venezuela, para lo cual plantean modificar parcialmente la Constitución Política del Estado. Así lo expresó la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia, organización que defiende al gobierno electo del MAS, la misma que pidió a las nuevas autoridades que se realice una reforma a la Constitución Política del Estado, con el objetivo de crear milicias armadas que defiendan el proceso de cambio, informa la Red Erbol. “Al nuevo gobierno estamos pidiendo a que se pueda hacer una reforma parcial a la Constitución Política del Estado para la creación de milicias armadas para defender al pueblo, para defender a este gobierno, para defender el proceso de cambio y sobre todo para defender la libertad”, afirmó el presidente de dicha Coordinadora, Simón Amaru. El dirigente sostuvo que milicias armadas son necesarias para mantener los procesos revolucionarios, como sucedió en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Consideró que las Fuerzas Armadas y Policía no han cumplido su verdadero rol. Aseveró que en 2019 esas instituciones se pusieron del lado de los “explotadores” para realizar un “golpe de Estado cívico policial militar”, informa Erbol. Aclaró, sin embargo, que las FFAA y Policía no deben desaparecer, pero sí reestructurarse. En su propuesta, la Coordinadora también pidió castigar el delito de sedición con cadena perpetua. Amaru consideró que el cívico Rómulo Calvo, la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala incurren en ese tipo penal, al querer impedir la posesión, y deben ser sancionados severamente. Consultado sobre si esa petición no califica en el delito de sedición, Amaru sostuvo que su solicitud está apegada al marco jurídico, informa Página Siete. "Eso es estrictamente legal, desde un marco un marco jurídico constitucional", manifestó el titular de la coordinadora. La Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia fue creada a principios de año, en la ciudad de El Alto, como un movimiento afín al MAS. En marzo, sus integrantes se crucificaron en las rejas de la Alcaldía Quemada alteña, para exigir el pago de un bono de 1.000 bolivianos propuesto por candidatos y legisladores del MAS, antes del inicio de la pandemia.