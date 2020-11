Arias: Gente que llevó a la derrota y facilitó la victoria del MAS, hoy quiere disfrazar eso acusando fraude





04/11/2020 - 08:46:01

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, consideró que la gente que llevó a la derrota electoral de la oposición y facilitó la amplia victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora habla de un supuesto "fraude" en los comicios. "Detrás de todo esto hay una intencionalidad política, es decir, gente que llevó a la derrota y que facilitó la victoria del MAS, hoy quiere disfrazar esa derrota, ese retorno del MAS, acusando de fraude, radicalizando medidas", dijo Arias, en entrevista con Cadena A. El binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, ganó las elecciones generales del 18 de octubre con el 55,10% del respaldo ciudadano y el próximo 8 de noviembre jurarán oficialmente para formar gobierno. Sin embargo, algunos sectores de la población, no reconocen los resultados de los comicios alegando que hubo irregularidades o un supuesto "fraude", por lo que en cabildos realizados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz decidieron seguir con medidas de presión. "Pero señores se equivocaron, señor (Luis Fernando) Camacho (excandidato de Creemos) usted se equivocó, el mesianismo que pusieron con el tema regionalista, el asesoramiento en su campaña, le hizo mucho daño, por eso estamos hoy viendo cómo el MAS volvió con la fuerza que volvió", agregó Arias. Por eso, la autoridad gubernamental, incluso, recordó que en plena campaña electoral se dijo de manera insistente a los sectores de la oposición que "o nos unimos o nos hundimos y ahora estamos hundidos". "Entonces, ahora, en vez de rasgarse las vestiduras y empezar a querer a rascar a otros, empecemos (a analizar) por qué nos hemos equivocado y me incluyo como ciudadano, como parte del Poder Ejecutivo, porque hemos cometido errores. En vez de estar buscando 20 mil pretextos, digamos dónde me equivoqué", insistió. Puntualizó que solamente aprendiendo de las lecciones se podrá salir adelante y, además, hay que tener el valor civil para asumir los errores sin buscar pretextos.