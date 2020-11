Comcipo: Que Arce también pida auditar el resultado electoral





04/11/2020 - 08:09:32

Página Siete.- El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, exige que el presidente electo Luis Arce (MAS) también pida que se realice una auditoría a los resultados de las elecciones. De no hacerlo anuncia medidas de presión. En la entrevista que brindó al programa En Portada, que se transmite por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, Manuel anunció que para mañana se declaró un paro cívico en demanda de una auditoría. ¿Cuál es la decisión que tomó Comcipo en relación a esta coyuntura que hay en el país? Estamos pidiendo a la señora presidenta (Jeanine Añez) que aún no entregue el mando, hasta que no se realice lo que es la auditoria que pedimos que se haga al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También le pediría al señor Arce, que él también se pueda acoplar a este pedido, si está consciente que no hay ningún fraude. Que pidan que haya la auditoría, de ese modo se demuestre al pueblo si ha ganado y tendremos nuevamente la confianza en el TSE. Si no quieren los del TSE, los señores masitas y el Gobierno, quiere decir que vamos camino a la dictadura. A los partidos políticos, como del señor (Carlos) Mesa (CC), los resultados no estaban ni en el 1% y ya él aceptó su derrota, Aquí parece que hubiera un convenio entre estos señores. Primero es el pedido de la auditoría. Segundo (…) al sacar los dos tercios (de los reglamentos de la Asamblea Legislativa) quiere decir que aquí habrá dictadura y harán lo que quieran y los parlamentarios de oposición estarán de adorno. (El regreso de Evo Morales desde Argentina por Potosí) es un insulto al departamento, en especial a la capital. Durante 14 años de ha hecho la burla de nosotros, buscan que otra vez nos enfrentemos con los hermanos campesinos y no vamos a permitir otra vez.

Foto El potosí