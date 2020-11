Juez favorece con detención domiciliaria a la Reina del norte, militante del MAS que en 6 años acumuló una fortuna de $us 150 millones





04/11/2020 - 08:06:45

El Deber.- El juez cautelar Manuel Baptista favoreció con detención domiciliaria a Dora Vallejos Vallejos, conocida como la “reina del norte”, y señalada por investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas de acumular una fortuna de dudosa procedencia de más de 150 millones de dólares en cuantiosos bienes en solo seis años. La audiencia se desarrolló el viernes por la tarde en el juzgado, según lo confirmó el coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Freddy Guzmán. La defensa de Vallejos fundamentó que ya permanecía detenida en la cárcel de Palmasola durante 9 meses y que por justicia le corresponde defenderse en libertad. Esta vez el juzgador le otorgó medidas sustitutivas con arresto domiciliario, pero los fiscales antinarcóticos apelaron en el acto por considerar que no correspondía pues existen suficientes indicios contra la mujer y que no se desvirtuaron los riesgos procesales. La mujer es investigada por la Felcn e imputada por delitos de tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. De acuerdo con las investigaciones, ella misma en sus declaraciones confesó ser militante del MAS. La Felcn en un expediente voluminoso registra que Dora Vallejos tiene 36 años y describe que a sus 30 años no tenía bienes, ni una ocupación, pero que en seis años logró acumular a su nombre al menos 58 inmuebles costosos y 19 motorizados, patrimonio que fue calculado por la Unidad de Investigación Financiera de la Felcn por un valor de más de 150 millones de dólares. }De esos inmuebles, cuenta con más de seis propiedades en el municipio de San Carlos entre ellos una lechería dotada de las más modernas maquinarias de última generación, además de otros bienes costosos en San Juan y Buen Retiro. En Santa Cruz, por el cuarto anillo de la avenida Cristo Redentor la Felcn incautó una casa valuada en 3 millones y medio de dólares, inmueble que cuenta con todas las comodidades y más de 30 lujosos baños. Mismo juez favoreció al hermano de Dora Vallejos El mismo juez Manuel Baptista, hace unos cuatro meses, también dictó un fallo en favor de Félix Vallejos, hermano de Dora Vallejos, imputado por delitos tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado. El juez Baptista concedió en esa oportunidad detención domiciliaria para Félix Vallejos y presentación a firmar el libro en la Fiscalía cada 15 días. En la imputación la Fiscalía antinarcóticos presentó informe de la Unidad de Investigación Financiera de la Felcn, sobre bienes cuantiosos que tiene Félix Vallejos, que no supo justificarlos cómo los obtuvo, además de movimientos económicos sospechosos.