Ministro del Interior de Chile dimite después de aprobarse una acusación constitucional en su contra





03/11/2020 - 21:17:15

Europa Press.- El ministro del Interior de Chile, Víctor Pérez Varela, ha anunciado esta tarde su dimisión, tres meses después de asumir el cargo y después de que la Cámara de Diputados del país aprobara una acusación constitucional en su contra, que habría implicado una suspensión. "Acabo de hablar con el presidente, Sebastián Piñera, e hice llegar la renuncia al cargo de ministro del Interior, puesto que no estoy dispuesto a que a través de mi persona se dañe al Gobierno", ha justificado Pérez, ahora jefe de gabinete de Piñera, en rueda de prensa. "En el debate de hoy día era imposible convencer a absolutamente nadie y por lo tanto aquí había una decisión política de causarle agravio y daño al Gobierno, más allá de una persona o de lo personal como ministro del Interior", ha lamentado, acompañado por los diputados de la oficialista Chile Vamos, según ha informado Radio Cooperativa. En referencia a la acusación constitucional, Pérez, el tercer ministro del Interior del Gobierno de Piñera, ha considerado que los diputados "jamás se refirieron a la acusación y por lo tanto no hay ningún fundamento". Además, en cuanto al proceso, ha subrayado que se ha sentido "acompañado desde el primer día por el presidente, los partidos y los ministros". El tiempo de Pérez como ministro del Interior chileno ha estado marcado por la huelga de camioneros, la situación de violencia registrada en La Araucanía o la caída --impulsada por un carabinero-- de un joven al río Mapocho. La Cámara Baja chilena le acusaba de no haber aplicado la ley en el marco del paro de camioneros, vulnerar el derecho de la igualdad ante la ley y no ejercer el control jerárquico sobre Carabineros, según ha recogido el diario local 'La Tercera'. La aprobación en la Cámara de Diputados habría enviado el proceso al Senado, que habría actuado como jurado en el caso.