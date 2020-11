Gobierno deja sin efecto la norma que prohibía el uso de vidrios polarizados





03/11/2020 - 17:18:56

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Gobierno emitió una Resolución Ministerial que deja sin efecto la prohibición de uso de vidrios polarizados, ahumados y raybanizados en vehículos de transporte público o privado. "La resolución 243 del 23 de octubre del 2020 resuelve dejar sin efecto la Resolución Ministerial 047 del 2018 que aprobó el reglamento de uso de vidrios especiales no originales de fábrica o polarizados", precisó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Justificó que tomaron esa decisión porque los trámites para obtener la roseta que autorizada el uso de vidrios polarizados o raybanizados género "un nido de corrupción", proliferación de tramitadores y pago de coimas. "A partir del momento no necesitan venir y estar coimeando a nadie, estar peregrinando para tener un vehículo con vidrios polarizados. Queda absolutamente libre como en la mayor cantidad de países del mundo industrializado en los que se utiliza vidrios polarizados por un tema básico de salud", indicó. Para Murillo, mientras menos trámites tenga que hacer la gente se corta la corrupción, pero además se ayuda a la gente a tener una vida más tranquila. "Que no me vengan a decir mañana, no pues, los criminales usan vidrios polarizados, no es así señores. En lo que si se debe trabajar es que en la calle no haya vehículos sin placas", afirmó.