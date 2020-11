Tik Tok: El efecto con el que puedes cortarte la cabeza y hacer levitar objetos





03/11/2020 - 16:48:39

Muchos usuarios de Tik Tok e Instagram se han unido a la iniciativa a ver quien tiene la idea más original. Algunos resultados son impresionantes y otros para morirse de risa.

El divertido efecto genera las situaciones más hilarantes. La cuarentena ha explotado a rabiar la habilidad de muchos para entretenerse con lo digital. Algunos se han vuelto expertos en los juegos de celular, otros han logrado re generar su perfiles y algunos pocos han terminado con emprendimientos. Pero después esta el gran grupo que decide hacer felices a los internautas con simples videos que provocan risa, satisfacción o curiosidad. Bien conocidos son los “retos virales” que suelen basarse en desafíos propuestos por algún internauta, y pueden ir desde pruebas de habilidad física a challenges con tus amigos o pareja. La mejor forma para presentarlo, suelen ser los cortos videos de Tik Tok, la semi red social que viene presentando una fuerte batalla a la preferida desde hace algunos años, Instagram. Ver esta publicación en Instagram okay but this is lowkey scary Credit: @madelineandstephen Una publicación compartida de (adults and kids) absolutely (@teensabsolutely) el 1 Oct, 2020 a las 11:35 PDT Tik Tok presentó hace un tiempo, un efecto que terminó convirtiéndose en un juego virtual para los usuarios. Se trata de un tipo de barra o línea que a medida que va pasando va congelando el cuadro en el que queda. En un principio, muchos los usaron para tomar fotos ideales, pero cada vez son más los que se hacen con el filtro para general situaciones irreales en instantes, ideas que solo podrían hacer con el uso de Photoshop. Algunos se cortan la cabeza, otros buscan resultados terroríficos de manos traspasadas, mientras que otros quieren jugar con los mensajes o representar algún personaje. Los videos con mascotas son también de los más divertidos. Ver esta publicación en Instagram 1 or 2? Credit: jackjos3ph on TikTök and @madalin.peschir22 . Follow us @artistic_viral for more! Una publicación compartida de Artistic Viral (@artistic_viral) el 16 Oct, 2020 a las 3:54 PDT