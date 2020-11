Pesadillas de pandemia: Abrazos de desconocidos y fronteras cerradas





DPA.- Al parecer los miedos y preocupaciones también invaden nuestros sueños en estas épocas tan inusuales. Así lo determinó un nuevo estudio que releva los sueños de cientos de personas durante la cuarentena que se lleva adelante en tantos países para frenar el avance del coronavirus. Había personas que soñaban que eran abrazadas por desconocidos, otras que perdían el pasaporte, otras que no podían cruzar la frontera y otras que de pronto estaban en sitios repletos de gente. Lo curioso es la resignificación de esas escenas en este nuevo contexto: soñar con un apretón de manos o un abrazo en épocas de pandemia puede ser una pesadilla. Muchas personas lo interpretan como una transgresión de las disposiciones establecidas, según relevaron los que llevaron adelante el estudio en cientos de voluntarios desde la Universidad de Helsinki. "Normalmente los sueños son un asunto muy privado, pero cuando la realidad cambia tan rápidamente en tan poco tiempo, muchos parecen tener el mismo tipo de asociaciones", dice la psicóloga Anu-Katriina Pesonen, que dirigió el estudio. Su equipo hizo uso de un algoritmo para agrupar los temas de los sueños en categorías y encontró que un tercio de esas categorías estaba claramente vinculado a la pandemia. El estudio, publicado en la revista "Frontiers in Psychology", también recurrió a patrones de sueño de 4.000 finlandeses. Más de un cuarto de ellos dijo sufrir de más pesadillas que antes de la pandemia, y aproximadamente un tercio dijo despertarse con más frecuencia durante la noche. De todos modos, más de la mitad de los entrevistados dijo dormir más de lo habitual, en parte por trabajar desde casa. Algunos científicos que no participaron en el estudio señalaron que los resultados finlandeses no deberían ser considerados como válidos para todos. De hecho la psicóloga y especialista en sueños Brigitte Holzinger de Austria se sorprendió al ver los resultados y señaló que las cifras de pesadillas en Finlandia eran "muy, muy elevadas", al menos en relación con los resultados que ella obtuvo en una investigación aún no publicada sobre el mismo tema. La directora del Instituto de Investigación de la Conciencia y de los Sueños de Viena dijo que las pesadillas vinculadas a la pandemia pueden explicarse por el hecho de que las personas normalmente procesan de noche las experiencias que han tenido de día. La psicología evolutiva, en cambio, tiene otra explicación: "Si soñamos con amenazas, al día siguiente tenemos una ventaja porque podemos lidiar mejor con esa situación que antes". Michael Schredl del Instituto de Salud Mental de la ciudad alemana de Mannheim opinó que el estudio finlandés podría ser parcial porque las personas que tienen problemas para dormir pueden estar más dispuestas a ofrecerse como voluntarias para este tipo de investigaciones. Schredl considera que la investigación que él mismo está llevando adelante es más representativa. Schredl estudió a unas 3.000 personas junto con científicos de Estados Unidos. De los entrevistados, un quince por ciento dijo tener peores sueños durante la pandemia, mientras que un ocho por ciento señaló que sus sueños eran más felices. Eso sí: al igual que en Finlandia, en Estados Unidos aparecieron sueños sobre el distanciamiento social y la muerte.