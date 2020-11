Gobernador Costas exige al Tribunal Electoral una auditoría al proceso electoral y ratifica apoyo al Comité Cívico





03/11/2020 - 16:10:06

Santa Cruz.- Ante el anuncio de la toma de instituciones a partir de hoy en rechazo al resultado de las elecciones generales y la anulación de los 2/3 en la Asamblea Legislativa, en una conferencia de prensa, el gobernador Rubén Costas, acompañado de su gabinete, dejó en claro que las autoridades departamentales son conscientes que después del fraude perpetrado por Morales y su gobierno, y el resultado electoral del domingo 18 de octubre, haya en muchos ciudadanos desconfianza sobre la transparencia del mismo. Considera imprescindible exigir al Tribunal Supremo Electoral una auditoría al proceso electoral, y particularmente al resultado de la votación, para dar certidumbre y confianza al conjunto del pueblo boliviano. "Como Gobierno Departamental siempre hemos sido y lo seguiremos siendo, respetuosos de la voluntad popular y de las instituciones democráticas con apego a la Constitución y las leyes", arguyó. Por otra parte, también denunció que las prácticas del gobierno autoritario del pasado, nuevamente están aflorando en este nuevo periodo. Ante ello, expresó categóricamente la decisión de anular el mecanismo de 2/3 como garantía de la minorías en la labor parlamentaria, y la manipulación de la justicia para beneficiar a MAS y sus colaboradores, otorgándoles impunidad ante las graves acusaciones que pesan sobre ellos. "Los 2/3 se deben reponer, como también se debe evitar la impunidad del régimen. !Ambas son tareas prioritarias e irrenunciables!, afirmó categóricamente. Dentro de la coyuntura política que vive Santa Cruz, la primera autoridad del departamento transmitió un mensaje de serenidad a todos los ciudadanos que están movilizados, para que la angustia e impotencia, -que las comprende plenamente-, no se transformen en una frustración colectiva: "Santa Cruz ha sido el bastión de resistencia al autoritarismo del MAS. Y lo hemos hecho en unidad y tolerancia, a través del sistema institucional cruceño. Por eso, quiero ratificar mi apoyo y respaldo al Comité Pro Santa Cruz en la defensa de la democracia, el estado de derecho y la convivencia pacífica". Dentro de ese espíritu, como primer prefecto y gobernador electo, salido de las luchas cívicas por la democracia y autonomía, dio a conocer que no comparte ninguna toma de instituciones de la democracia, ni el llamado a los militares para hacerse del poder. "El futuro de Santa Cruz y el país nunca estará en manos de quienes buscan hacernos pelear entre hermanos. Sepan bien que su intento de destruir Santa Cruz no funcionará y la historia sabrá juzgar muy bien a quiénes están en esta deshonrosa misión", finalizó.