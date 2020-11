El exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, es trasladado a Nueva York





03/11/2020 - 15:28:08

Europa Press.- El general Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa de México durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, ha sido trasladado de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde fue detenido, a Nueva York. El traslado se habría producido después de que un juez negara concederle la libertad bajo fianza y anticipara que autorizaría el movimiento dado que es en Nueva York donde el acusado tiene las causas abiertas en su contra. La decisión ha sido tomada poco antes del arranque de las elecciones presidenciales estadounidenses, donde el presidente, Donald Trump, se medirá con su rival político, el candidato demócrata, Joe Biden. Al negarle la fianza, el juez Alexander F. Mackinnon acató la advertencia de los fiscales federales sobre el "riesgo significativo" de fuga a México. La Fiscalía teme que Cienfuegos reciba ayuda de antiguos funcionarios mexicanos corruptos con los que habría trabajado estrechamente. El mismo juez habría ordenado que éste permaneciera durante unos días en Los Ángeles para poder reunirse con el cuerpo diplomático de México en dicha ciudad. Las autoridades mexicanas esperan que se cumplan todos los protocolos establecidos en el marco de su detención. "Ya está en Nueva York, pero no dicen nada aún por razones de seguridad", ha señalado la cadena de Univisión, cuyas fuentes han solicitado permanecer en el anonimato. El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1.000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína. Cienfuegos, que fue detenido el 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles a petición del Departamento para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, ya había sido acusado de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, entre ellos el de transporte y distribución de sustancias ilícitas. Bajo la 'Operación Padrino' de la DEA, los agentes estadounidenses han dicho haber hallado indicios y testimonios de la relación de Cienfuegos con el ministro de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Se trata de la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa es detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya sea en territorio estadounidense o en suelo mexicano. LA ACUSACIÓN El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al exministro de proteger a una célula del conocido cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con la acusación, durante el sexenio de Peña Nieto, Cienfuegos habría estado recibiendo sobornos del cártel del H-2, dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de apoyar a dicha organización. Para el gobierno estadounidense, el H-2 es un cártel "extremadamente violento" que opera en Sinaloa y Nayarit. La acusación detalla que Cienfuegos --conocido como 'El Padrino' en el marco de la investigación-- utilizó al Ejército para atacar a los rivales del H-2, además de asegurarse de que no se realizaran operaciones militares contra la banda. Asimismo, habría advertido a los integrantes de cualquier tipo de movimiento dentro del Ejército que pudiera perjudicarles. Según los informes judiciales, su labor habría permitido al H-2 expandirse de Mazatlán a Sinaloa. Los fiscales estadounidenses, que han asegurado que cuentan con miles de mensajes entre las partes, han señalado que la mediación del antiguo jefe de las Fuerzas Armadas llevó a otros funcionarios "corruptos" a apoyar a la organización a cambio de sobornos. UNA FIGURA CONTROVERTIDA Además de estas acusaciones, Cienfuegos, de 72 años, arrastra escándalos con respecto a su responsabilidad en varios casos de violaciones de los Derechos Humanos bajo la Administración de Peña Nieto, como el de Tlatlaya, donde murieron 22 personas a manos de efectivos del Ejército. Aunque existen varias versiones de lo ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México corroboró que quienes estaban en el lugar no opusieron resistencia, pero pese a ello, al menos quince de los asesinados lo fueron de manera extrajudicial. También ha sido acusado de "inacción" en el marco del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron atacados el 27 de septiembre de 2014 por un grupo de policías municipales de Iguala y del cártel de Guerreros Unidos. Cienfuegos negó entonces cualquier responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas.