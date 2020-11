Chito Valle se beneficia con detención domiciliaria tras nueve años de cárcel





03/11/2020 - 15:11:29

Erbol.- El exprefecto de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle (79) se benefició con la medida de detención domiciliaria, porque en la mayor parte de los procesos por corrupción pública que se le abrieron después de cumplir condena por el caso “Chito chatarra”, no tienen pruebas. “Estoy más tiempo que un narcotraficante, que un violador y que un asesino, y la verdad que lo mío no dice si he robado un dólar, un millón o 100 millones de dólares, mi sentencia es una sentencia muy administrativa”, declaró según despacho del periodista Iván Ramos para la red Erbol. Dijo que en el año 2017 le dieron libertad, pero automáticamente aparecieron 14 procesos a los que atendió y llegaron a la conclusión que la mayor parte no tienen pruebas. “Chito” Valle es acusado de malversar alrededor de 17 millones de dólares en la prefectura de La Paz entre 1997-1999. Recordó que el 10 de febrero pasado le dieron medidas sustitutivas con una fianza de 100 mil bolivianos que no los tenía en ese momento, apeló y logró reemplazar con un terreno en la ciudad de La Paz. Hace dos años cumplió su condena de ocho años de cárcel por el denominado caso “Chito chatarra” y luego le aumentaron otros procesos para retenerlo en la cárcel. La audiencia de cesación a la detención preventiva se llevó a cabo del pasado viernes en el Hospital Santa Bárbara donde se encuentra internado desde enero de este año. Jueces y fiscales viajaron de La Paz a Sucre para atender el pedido planteado hace seis meses, pero finalmente le dieron medidas sustitutivas.