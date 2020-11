Añez asegura que lo único que hizo fue cuidar la democracia y que se defenderá desde el Beni





03/11/2020 - 14:56:48

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez afirmó este lunes que lo único que hizo en su gestión, además de trabajar por la salud y la reactivación económica, fue cuidar y consolidar la democracia, por lo que se defenderá desde el Beni de cualquier juicio en su contra. "Yo voy a estar defendiendo a mi país, a nuestra democracia desde el Beni, desde Trinidad, desde donde yo vivo y bueno, para lo que vaya a venir, ahí estoy y me defenderé si es que comenten esas arbitrariedades (de iniciarme un proceso)", manifestó la Jefa de Estado. La semana pasada, la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta, que recomienda un juicio de responsabilidades en contra de Añez por los hechos de Senkata, Sacaba, Yapacaní, entre otros. Pero "lo único que yo hice en este país (...) es consolidar la democracia y cuidar la democracia para que no hayan hechos de violencia, se recordarán ustedes que (incluso) había muchísimas amenazas para el día de las elecciones y nosotros nos ocupamos que eso no suceda", señaló. Asimismo, recordó que su gobierno tuvo que enfrentar la pandemia del COVID-19, que azotó al mundo entero y, frente a esa situación, hizo "absolutamente todo" lo que estuvo a su alcance para equipar hospitales y atender la emergencia en general. Además, trabajamos por "la reactivación económica, porque la pandemia tuvo como consecuencia la necesidad de fuentes labores (debido a que) la economía se (vino) al piso, aunque no solo en nuestro país", sostuvo.