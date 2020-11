Iglesia Católica aclara que no tiene ninguna duda sobre la transparencia de las elecciones





03/11/2020 - 14:50:21

La Paz, (ABI).- La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) aclaró este lunes que no tiene "no tiene ninguna duda sobre la transparencia de las elecciones", que se realizaron el pasado 18 de octubre y que dieron la victoria al presidente electo, Luis Arce, con el 55,10% de los votos. "Hemos seguido muy de cerca toda la preparación de las mismas por parte del Tribunal Electoral, que ha estado totalmente disponible en todo momento para aclarar las dudas que han ido surgiendo, por tanto, nosotros podemos decir que el Tribunal ha hecho un trabajo transparente, imparcial, profesional y que hemos tenido unas elecciones que han respetado realmente el voto de los ciudadanos", agregó José Fuentes, secretario General Adjunto de la CEB. Esta aclaración pública surge después de que, en pasados días, el presidente de la CEB, Ricardo Centellas, se mostró a favor de que se realice una "auditoría internacional para que todos estemos objetivamente clarificados (de que fue) un proceso transparente y si hay dudas indudablemente vale la pena" hacer ese procedimiento. "Respecto a las declaraciones (...) del monseñor Ricardo Centellas, que solicitaba una auditoría, tenemos que decir que se ha hecho eco de las peticiones de la gente y ha pensado, con buen criterio, que una auditoría colaboraría a tranquilizar el ambiente que se está creando en este momento en el país, ese ambiente de conflicto que está creciendo, pero como CEB no tenemos ninguna duda de la transparencia del proceso electoral realizado", insistió. Después de que se conoció de que Arce ganó los comicios, inmediatamente surgieron cuestionamientos a los resultados en algunos sectores de la población, que al principio no tenían casi ningún respaldo, pero que en los últimos días se reforzó con bloqueos y cabildos, como anoche en Santa Cruz y Cochabamba, en demanda de una auditoría a las elecciones. "Entonces, estamos viviendo en este momento una situación de mucha polarización y conflicto que se ha manifestado entre otras situaciones, en el cabildo de ayer en Santa Cruz, (por lo que) llamamos a los nuevos gobernantes a construir una Bolivia en paz, una Bolivia para todos y creo que depende del nuevo presidente electo, depende de nuestra nueva Asamblea Plurinacional, tomar decisiones que nos unan y no decisiones que nos dividan", enfatizó el religioso. Asimismo, pidió dejar atrás las "políticas de revancha" y caminar a la construcción de un país para todos.