Congreso de Perú votará el 9 de noviembre posible destitución de Viscarra





03/11/2020 - 12:13:06

Europa Press.- El Congreso de Perú ha aprobado este lunes la admisión de una nueva moción de censura presentada contra el presidente del país, Martín Vizcarra, por las acusaciones que le inculpan en dos casos de corrupción. Con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, el Congreso ha admitido la solicitud de vacancia, la segunda contra Vizcarra en menos de dos meses, y el próximo 9 de noviembre votará su posible destitución, en una sesión plenaria en la que el mandatario tendrá oportunidad de defenderse de los cargos de corrupción de los que se le acusa, ya sea él mismo o a través de su abogado. Ante la votación de este lunes en la cámara, el presidente había señalado que estaba "seguro de que las fuerzas democráticas del Congreso, que son las que priman y piensan en el bienestar de toda la población, no van a caer en el juego político de un grupo que quiere sembrar caos y desorden", según recoge 'La República'. Vizcarra había añadido que, con esta nueva solicitud de vacancia, "otra vez intentan desestabilizar al país, no al Gobierno", tras añadir que "no hay prueba de las imputaciones". Esta nueva moción de censura, presentada por miembros del partido Unión por Perú, y respaldada por Acción Popular, Podemos Perú y algunos integrantes de Frente Amplio y Somos Perú, necesitaba 52 votos para ser admitida a trámite, mientras que para que el presidente sea finalmente destituido se necesitarán 87 votos en la próxima votación. Hasta el momento, son tres los partidos que han adelantado que no respaldarán una vacancia contra el mandatario, Alianza para el Progreso (APP), Partido Morado y Somos Perú. En este sentido, el presidente de APP, César Acuña, ha asegurado al diario 'El Comercio' que "es irresponsable, a 7 meses de que termine Vizcarra, que se dé una vacancia". Las próximas elecciones presidenciales en Perú están previstas para el 11 de abril de 2021. Este miércoles 3 de noviembre Vizcarra ha sido citado a declarar por el equipo especial de 'Lava Jato', que investiga el caso 'Club de la Construcción'. Tres de los aspirantes a colaborar con la Justicia por este caso aseguraron que el mandatario había recibido un soborno de 1,3 millones de soles (310.000 euros) a cambio de facilitar una serie de contratos públicos, según informa el medio citado. En la anterior solicitud de vacancia, que el Congreso rechazó con contundencia tras 78 votos en contra, 31 a favor y 15 abstenciones, el presidente tuvo que responder por su presunta implicación en el caso 'Richard Swing', con el que el cantante Ricardo Cisneros se habría beneficiado de una serie de contrataciones públicas gracias a la supuesta relación de amistad que mantendría con el presidente.