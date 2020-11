Dos cabildos reactivan las medidas de presión y piden auditoría a las elecciones, bloqueos y toma de instituciones públicas





03/11/2020 - 08:11:34

Santa Cruz.- Dos cabildos realizados en Cochabamba y Santa Cruz definieron la noche del lunes declarar nulas las elecciones del 18 de octubre, suspender la posesión del presidente electo, Luis Arce Catacora, toma de instituciones públicas, auditoría al proceso electoral y reforzar los puntos de bloqueos, radicalizar los bloqueos de caminos y vigilias en determinados cuarteles policiales y militares El cabildo, convocado por la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ), determinó bloquear las instituciones públicas en Santa Cruz, en demanda de la realización de una auditoría a los resultados de las elecciones generales del 18 de octubre. "¿Están de acuerdo en que por el mandato del cabildo, hasta obtener los resultados de la auditoría, comencemos el bloqueo de instituciones públicas?", consultó el presidente de la UJC, Juan Martín Delgado, a los asistentes que llegaron hasta el monumento al Cristo Redentor y quienes luego aprobaron la determinación. Se definió que el bloqueo a las entidades públicas, además de puntos de peaje y trancas en carreteras, inicie mañana, junto a una vigilia continua en el Comando Departamental de la Policía y la Octava División del Ejército. Delgado resaltó que también se apoyará el recurso judicial presentado por el Comité Pro Santa Cruz. Mientras que en Cochabamba el cabildo en la plaza de Las Banderas determinó exigir la nulidad de las elecciones generales debido a que, en su criterio, fueron fraudulentas. Para ello, proponen un gobierno transitorio militar, policial, cívico e indígena. Asimismo, Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), dijo que no reconoce la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones y planteó a los asistentes reactivar los puntos de bloqueo, la toma pacífica de instituciones públicas y un pedido de unidad a la población y a la Policía. Pidió a la ciudadanía que asistió al cabildo dirigirse a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) ubicada en la avenida Heroínas. Apuntó que el propósito es “recordarles que no están solos y que necesitan de ellos”. “Vamos a ir a pedirles apoyo porque necesitamos la unidad de todos los bolivianos. Respetamos el verde olivo y les pedimos que hagan honor nuevamente a su uniforme y que peleen junto al pueblo”, manifestó. Casi en forma paralela, El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, instó a seguir el camino legal para conseguir la realización de una auditoría a los resultados de las elecciones generales del pasado 18 de octubre. "Nos queda un camino a los bolivianos, que es la parte legal y la parte internacional, en eso estamos trabajando, no hemos descansado un solo día y tampoco estamos escondiendo la cara, pero tenemos que pensar con la cabeza fría", manifestó Calvo. Recordó que, en ese sentido, los cívicos ya presentaron un amparo constitucional el 28 de octubre, acompañado de pruebas sobre las presuntas irregularidades en las elecciones, exigiendo que se ordene una auditoría al proceso. "Por eso querido pueblo boliviano la lucha en este momento está en el Palacio de Justicia y la democracia está en manos de dos vocales: Juan José Zubieta y Hernán Seiwald, ojalá que como hombres de ley y como buenos bolivianos, piensen primero en Bolivia y no en su línea política, creo que ese es el camino que debemos tomar ahora las personas que se encuentran confundidas", insistió.