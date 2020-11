Autoridades salientes, las que más suenan para subnacionales





03/11/2020 - 07:53:13

Página Siete.- Los nombres de quienes más suenan para ser candidatos en las próximas elecciones subnacionales son de autoridades salientes tanto del Legislativo como del Ejecutivo, así como de exfuncionarios. La pasada semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que esos comicios se realizarán en marzo. En el caso de la ciudad de La Paz, entre quienes apuntan al municipio paceño está el diputado saliente de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, quien tiene el eslogan “La Paz es posible”. Ayer, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) compartió una foto, en la que se ve a Barral y a Jhonny Fernández, jefe de ese partido. “Reunidos para planificar el desarrollo de la sede de Gobierno. Otra La Paz es posible”, se lee en el tuit de UCS. César Dockweiler, exgerente del sistema de transporte Mi Teleférico de La Paz, se perfila como candidato a alcalde de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS). En sus redes, Dockweiler difunde el hashtag “Lo hicimos”. “El paceño se merece una ciudad moderna y contribuimos con nuestro granito de arena”, es una de las frases que compartió en su cuenta de Twitter. El nombre de Iván Arias, ministro saliente de Obras Públicas, también suena como postulante para la Acaldía de La Paz. No obstante, el domingo, consultado por el programa La Verdad Primero de BTV sobre esa posibilidad, él se limitó a decir: “Volveré seguramente a mis oficios de consultor”. En el caso de la Gobernación de La Paz, el nombre del gobernador Félix Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), suena para repostular al cargo. No obstante, desde el MTS indican que el 20 de noviembre tendrán un ampliado departamental en el que se definirá si Patzi se volverá a presentar como candidato. Rafael Quispe postulará a la Gobernación de La Paz. En el MAS suena el nombre de Eva Copa, presidenta saliente del Senado, como candidata a gobernadora por La Paz y como postulante a la Alcaldía de El Alto. En octubre, el MAS de Santa Cruz, en un encuentro, la proclamó como candidata a gobernadora de La Paz. En esa cita, los que dieron discursos indicaron que ella representa la renovación del partido azul. En carrera por la Gobernación de La Paz también está Rafael Quispe, viceministro de Descolonización saliente. Quispe es líder de la agrupación Somos Pueblo y en un contacto que tuvo con los medios sobre el tema, manifestó que su frente político busca tener postulantes en todos los municipios de La Paz. En el caso de la ciudad de Santa Cruz entre quienes se perfilan para presidir la Alcaldía cruceña está el exalcalde Jhonny Fernández, concejal saliente de ese municipio. Fernández es jefe nacional de UCS y promete, entre otras ofertas, la construcción de un parque industrial para la pequeña y mediana industria. En la carrera también está Rosario Schamisseddine, concejala saliente del municipio cruceño. Se postula por la agrupación Unidos. Ella tiene el eslogan: “En Santa Cruz Todos Contamos”. También suena el nombre de Branko Marinkovic, ministro saliente de Economía, para la Alcaldía cruceña. En agosto, consultado sobre si no descartaba su candidatura, él dijo que no descartaba “nada”. “Me encantaría ser alcalde, para tener una ciudad bonita, limpia, más moderna”, dijo a Que no me pierda. Roberto Fernández, exalcalde y líder de la Alianza Solidaria y Popular, también se perfila como postulante a la Alcaldía de Santa Cruz. En septiembre dijo que participará como candidato. “Vengo trabajando para ello”, sostuvo en ese momento. En Demócratas indican que el 15 de diciembre tendrán un congreso nacional, en el cual se abordará “la ruta estratégica” que debe seguir esa fuerza. En el caso de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, Germaín Caballero, alcalde saliente de San José de Chiquitos, se postulará a la Gobernación por la agrupación Unidos. Caballero fue coordinador departamental de Creemos en Santa Cruz y es uno de los alcaldes del país que más se destaca en la gestión contra la Covid-19. Su agrupación plantea una “verdadera renovación”. Luis Felipe Dorado, diputado saliente de UD, también suena como candidato a la Gobernación por la agrupación Sol. Desde esa fuerza indicaron que participarán con candidaturas en todos los municipios del departamento de Santa Cruz. En el MAS, un nombre que suena como candidato a la Gobernación cruceña es el de Mario Cronenbold, exalcalde de Warnes. “Para mí, la verdad, me halaga eso, pero yo soy un soldado de este proceso de cambio. Donde a mí me pongan, yo voy a estar”, declaró a Notivisión la pasada semana. En el caso de la ciudad de Cochabamba, quienes se perfilan a la Alcaldía, según Opinión, son Shirley Franco, diputada saliente de UD y excandidata a la vicepresidencia por Bolivia Dice No; Rocío Molina, concejala saliente del MAS; además del presentador de televisión Roberto Perrogón.