La Asamblea cierra período hoy y arrancan las sesiones preparatorias





03/11/2020 - 07:50:14

Correo del Sur.- Con la lectura de un informe final a cargo de la presidenta del Senado, Eva Copa, la Asamblea Legislativa Plurinacional se dispone a poner punto final hoy al período legislativo 2015-2020, para luego proceder a la elección de las nuevas directivas camarales en base a los representantes elegidos en las pasadas elecciones del 18 de octubre. “La sesión de clausura de la Asamblea será el día martes (hoy), a las 8:00. Tengo que rendir un informe como presidenta de la Asamblea para poder dar paso a la clausura y poder reiniciar la nueva sesión para las sesiones preparatorias de los nuevos legisladores”, informó Copa en declaraciones recientes hechas en La Paz. Según el orden del día, hoy se procederá a conformar las directivas Ad Hoc de las cámaras Alta y Baja, pero también se aprobarán las credenciales de los nuevos parlamentarios entregados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Como tercer punto los asambleístas titulares procederán a su juramento y finalmente se elegirán las directivas camarales. En pasados días, y refiriéndose a su gestión, la todavía senadora sostuvo que fue “muy difícil” por los conflictos sociales que se vivieron en el país. “No somos perfectos, hemos cometido errores y espero que esos errores que hemos cometido, los nuevos legisladores no los comentan”, afirmó. Sin embargo, el pasado 29 de noviembre, la Asamblea aprobó un informe sobre los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba ocurridos durante la crisis política de 2019 y recomendó la apertura de un juicio de responsabilidades contra la presidenta Añez y una serie de juicios ordinarios contra miembros de su primer gabinete. Los diputados de Unidad Demócrata, Amilcar Barral y Lourdes Millares, denunciaron en Correo del Sur Radio FM 90.1 que el MAS pretendería agilizar el inicio del juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez en los últimos días de la actual legislatura. Ambos legisladores contrarios al MAS observaron que la clausura del periodo 2015-2020 haya sido postergada para hoy martes 3 de noviembre, cuando la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, realizará la presentación de su informe de final de gestión. En esa sesión, los representantes de UD consideran que la Fiscalía, tras conocer el informe final sobre Sacaba y Senkata aprobado el jueves, podría presentar la “proposición acusatoria” para que el Parlamento autorice el inicio del juicio. No obstante, esta posibilidad fue descartada por el senador Omar Aguilar, quien consideró esa inquietud como “falsa” e indicó que para la sesión de clausura solo se tiene previsto “un temita de agenda” y la presentación del informe de cierre de gestión de Copa. Indicó que el Ministerio Público “tendrá que tomarse su tiempo” y el tema quedará en manos de la nueva Asamblea, pese a que –admitió–les “gustaría” emprender ya el proceso. JEANINE ÁÑEZ Al conocer la sugerencia del Legislativo de abrir un proceso en su contra, la presidenta Áñez declaró que solamente esperaba una investigación imparcial. El informe recomienda instaurar dos juicios de responsabilidades contra la presidenta Áñez, uno por la presunta comisión de genocidio y otros delitos, y otro por el Decreto Supremo 4078 que eximió de toda responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas durante los conflictos del año pasado. La presidenta del Senado, Eva Copa, indicó que el informe será remitido a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, y será la primera la que debe tomar una decisión. De prosperar el pedido en el Ministerio Público quedará en consideración de la acusación de los nuevos legisladores la decisión del juicio de responsabilidades, para lo cual se requiere los dos tercios que el MAS no tiene.